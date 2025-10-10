মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে শিক্ষা উপদেষ্টার শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এক শোকবার্তায় উপদেষ্টা বলেন, ‘সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে দেশ হারালো এক আলোকবর্তিকা, এক সংস্কৃতিসাধক; শিক্ষা পরিবার হারালো এক অনুপ্রেরণাদায়ী শিক্ষক ও চিন্তানায়ক।’
শোকবার্তায় শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে গল্পকার, অনুবাদক, সমালোচক, সম্পাদক ও একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। তার লেখনী, প্রজ্ঞা ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের, পাঠকদের এবং সহকর্মীদের হৃদয়ে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তার অবদান অনস্বীকার্য।’
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।’