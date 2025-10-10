X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে শিক্ষা উপদেষ্টার শোক

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১০ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২১আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:১৩
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (বামে) এবং শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার (ডানে)/কোলাজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এক শোকবার্তায় উপদেষ্টা বলেন, ‘সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে দেশ হারালো এক আলোকবর্তিকা, এক সংস্কৃতিসাধক; শিক্ষা পরিবার হারালো এক অনুপ্রেরণাদায়ী শিক্ষক ও চিন্তানায়ক।’

শোকবার্তায় শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে গল্পকার, অনুবাদক, সমালোচক, সম্পাদক ও একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। তার লেখনী, প্রজ্ঞা ও মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের, পাঠকদের এবং সহকর্মীদের হৃদয়ে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে তার অবদান অনস্বীকার্য।’

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ‘তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।’

/এমএইচআর/
বিষয়:
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামশিক্ষা উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে পেন বাংলাদেশের শোক
সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে বাসদের শোক
শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্ট
সর্বশেষ খবর
মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে পেন বাংলাদেশের শোক
মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে পেন বাংলাদেশের শোক
ট্রাম্পের চীনবিরোধী শুল্ক হুমকিতে আবারও ঊর্ধ্বমুখী স্বর্ণের দাম
ট্রাম্পের চীনবিরোধী শুল্ক হুমকিতে আবারও ঊর্ধ্বমুখী স্বর্ণের দাম
কোরিনা মাচাদোকে অভিনন্দন জানালেন মুহাম্মদ ইউনূস
কোরিনা মাচাদোকে অভিনন্দন জানালেন মুহাম্মদ ইউনূস
এক সপ্তাহের মধ্যে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা না হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
এক সপ্তাহের মধ্যে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা না হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
সর্বাধিক পঠিত
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
ভজঘট পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে অর্থনীতিতে
ভজঘট পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে অর্থনীতিতে
মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করে বাড়িতে লুট
মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করে বাড়িতে লুট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media