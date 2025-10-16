X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
চলে গেলেন ‘তিন গোয়েন্দা’ সিরিজের লেখক রকিব হাসান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০১:০৫আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০২:০৫
প্রয়াত রকিব হাসান।

জনপ্রিয় কিশোর থ্রিলার ‘তিন গোয়েন্দা’ সিরিজের লেখক রকিব হাসান মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরের দিকে রাজধানীর ধানমন্ডিতে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তারা জানান, রকিব হাসান নিয়মিত আমাদের হাসপাতালে এসে কিডনি ডায়ালাইসিস করেন। আজও তিনি এসেছিলেন। তবে ডায়ালাইসিস শুরুর কিছুক্ষণ আগে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

সেবা প্রকাশনী ১৯৮৫ সালে তিন গোয়েন্দা সিরিজ শুরু করার পর এ পর্যন্ত সাড়ে চারশোর বেশি বই বেরিয়েছে। এর মধ্যে দেড়শর বেশি বই লিখেছেন রকিব হাসান।

১৯৭৭ সালে তার প্রথম বই প্রকাশিত হয় ছদ্মনামে। অনুবাদ করা বই ‘ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা’ তার প্রথম নিজের নামে প্রকাশিত বই। তবে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় ‘তিন গোয়েন্দা’ সিরিজ বা কিশোর, মুসা ও রবিনের মতো চরিত্রগুলোর স্রষ্টা হিসেবে।

