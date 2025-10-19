X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
রাজধানীতে নারী সংবাদকর্মীর মরদেহ উদ্ধার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০১আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০১
স্বর্ণময়ী বিশ্বাস (ছবি: সংগৃহীত)

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের একটি বাসা থেকে স্বর্ণময়ী বিশ্বাস (২৮) নামে এক নারী সংবাদকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যমের গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় শেরেবাংলা নগরের নাভানা টাওয়ারের বাসা থেকে তাকে উদ্ধার করে ধানমন্ডির পপুলার হাসপাতালে নিয়ে যান স্বজনরা। পরে শেরেবাংলা নগর থানা-পুলিশ ওই হাসপাতাল থেকে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ময়নাতদন্তের জন্য রাতেই সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

নিহত স্বর্ণময়ী বিশ্বাসের বাড়ি ঝিনাইদহ জেলায়। তিনি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। বাবা সত্যজিৎ বিশ্বাস, মা রোমা রানি বিশ্বাস ও ভাইয়ের সঙ্গে তিনি শেরেবাংলা নগরের ওই ফ্ল্যাটে বসবাস করতেন।

স্বর্ণময়ীর বড় ভাই সৌরভ বিশ্বাস বলেন, ‘দুপুরের পর থেকে আমার বোন রুমের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ছিল। দীর্ঘ সময় সাড়া না পেয়ে আমরা ডাকাডাকি করি। পরে অতিরিক্ত চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখি, সে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে। আমি, আমার বাবা ও ভাবি মিলে দ্রুত তাকে নামিয়ে পপুলার হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’

শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা তাকে ফাঁস নেওয়া অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আমরা মরদেহের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ করা হয়নি। তাই একটি অপমৃত্যুর মামলা (ইউডি) করা হয়েছে।’

শাহজালালের কার্গো ভিলেজে এখনও উড়ছে ধোঁয়া
শাহজালালের কার্গো এলাকা পরিদর্শনে উপদেষ্টাসহ ব্যবসায়ী নেতারা
নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে না হওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি: ইসি আনোয়ারুল
মালয়েশিয়ার প্রথম টি-টোয়েন্টি লিগে পরামর্শকের ভূমিকায় তামিম, ব্রেট লি
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
