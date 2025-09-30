X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
খরচ বাড়িয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজের তিন প্যাকেজ ঘোষণা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৬আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৬
হজে যেতে গতবারের তুলনায় এবার খরচ বেশি হবে

সরকারির পর এবার বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়ও আগামী বছরের হজের জন্য তিনটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে গতবারের তুলনায় খরচ বাড়ানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে একটি হোটেলে হজ অ্যাজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (হাব) মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার এসব হজ প্যাকেজ ঘোষণা করেন।

তিনটি প্যাকেজের মধ্যে বিশেষ হজ প্যাকেজ ৫১ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। সাধারণ হজ প্যাকেজ ২৭ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৫ লাখ ৫০ হাজার করা হয়েছে। আর সাশ্রয়ী হজ প্যাকেজ নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ লাখ ১০ হাজার টাকা।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের খাবার খরচ প্যাকেজের বাইরে থাকলেও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উন্নত সার্ভিসের জন্য খাবারের মূল্য প্রতিটি প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত বলে জানিয়েছেন হাব মহাসচিব।

প্রতি সৌদি রিয়াল ৩২ টাকা ৮৫ পয়সা ধরে প্যাকেজের খরচ হিসাব করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘পরবর্তী সময়ে এ রেটে কোনও পরিবর্তন এলে তা প্যাকেজ মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।’

গত বছর হাবের কমিটি না থাকায় সাধারণ হজ এজেন্সির মালিকদের ব্যানারে একটি পক্ষ দুটি প্যাকেজ এবং বৈষম্যবিরোধী হজ এজেন্সির মালিকদের ব্যানারে আরেকটি পক্ষ তিনটি হজ প্যাকেজ ঘোষণা করে। খাবার খরচ যুক্ত করে সাধারণ হজ প্যাকেজের খরচ ৫ লাখ ২৩ হাজার টাকা এবং বিশেষ হজ প্যাকেজের মূল্য ৬ লাখ ৯৯ হাজার টাকা ধরেন সাধারণ হজ এজেন্সির মালিকরা।

অন্যদিকে, বৈষম্যবিরোধী মালিকদের ঘোষণা অনুযায়ী, প্রথম প্যাকেজ মূল্য ধরা হয় ৫ লাখ ১৮ হাজার, দ্বিতীয় প্যাকেজের মূল্য ধরা হয় ৫ লাখ ৮৫ হাজার টাকা এবং বিশেষ হজ প্যাকেজ ধরা হয় ৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

এর আগে গত রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য তিনটি প্যাকেজ ঘোষণা করেন ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। এতে বিমান ভাড়া কমায় গতবারের তুলনায় সামান্য কমানো হয়।

প্রস্তাবিত তিনটি প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-১ (বিশেষ)-এর খরচ ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৯০ হাজার ৫৯৭ টাকা। প্যাকেজ-২ (সুলভ)-এর খরচ ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৫৮ হাজার ৮৮১ টাকা। আর প্যাকেজ-৩ (সাশ্রয়ী)-এর খরচ ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৬৭ হাজার ১৬৭ টাকা।

/আইএ/এমএইচআর/
বিষয়:
হজ
