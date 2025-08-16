আসন সমঝোতার কথা বলে এনসিপিকে কেনা যাবে না: হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘নির্বাচনে আসন সমঝোতার কথা বলে আমাদের কেনা যাবে না। এমনটি হলে তো সেই মধ্যরাতের নির্বাচনের মতো হয়ে গেলো। আমরা এ ধরনের সমঝোতা চাই না। অথচ এ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চলছে। কয়েকটি গণমাধ্যম মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে।’
শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকালে রাজধানীর বাংলা মোটরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ নির্বাচন' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আমাদের নতুন একটি সংবিধান দিতে হবে। এর মাধ্যমে হবে আগামী নির্বাচন। কারণ আগে নির্বাচন করতেন ওসি-ডিসিরা। তাই অনেক নেতাই এখন থেকে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দিয়েছেন। আমরা বলেছি রুলস অব গেমস চেইঞ্জ করে নির্বাচন করতে হবে। প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে হবে। কারণ একটি চোরতন্ত্র চাই না।’
তিনি বলেন, ‘কিছু মিডিয়া গণঅভ্যুত্থানে ভূমিকা পালনকারী নেতাদের চরিত্র হননের কাজ করছে। তারা একটি দলের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে।’
এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, ‘গত এক বছরে কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পৃক্ততা নেই । প্রমাণ করতে পারলে রাজনীতি ছেড়ে দেবো। কিছু মিডিয়া নতজানু হয়ে গেছে। অথচ তা হওয়ার কথা ছিল জনগণের কাছে।’
তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা আছে কিনা, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলন করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নির্বাচনের সময়সীমা ঘোষণা করে। আমরা মনে করি লন্ডন বৈঠকের পর থেকেই নির্বাচন বেচা গেছে।’