আলী হুসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি শিবিরের

ঢাবি প্রতিনিধি 
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১৬আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:১৬
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন এস এম ফরহাদ

ডাকসু নির্বাচনে বাম জোট (একাংশ) সমর্থিত ‘অপরাজেয় ৭১’, ‘অদম্য ২৪’ মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী বি এম ফাহমিদা আলমকে গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেনের বিচার চেয়ে প্রক্টর বরাবর অভিযোগপত্র দিয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির। 

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে সংবাদ সম্মেলন করে আলী হুসেনকে শিবির বলে প্রপাগান্ডা ছড়ানোর অভিযোগ করে তার বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায় সংগঠনটি।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রশিবির দাবি করছে, আলী হুসেনকে শিবির বলে ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। ছাত্রশিবিরের সঙ্গে এই ছেলের কোনও সম্পৃক্ততা নেই। আলোচনা-সমালোচনার মুখে ফেসবুকে লাইভে এসেও এই আলী হুসেন দাবি করেন, তিনি কোনও দলের সঙ্গে জড়িত নয়।

এছাড়াও সেই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ডাকসু নির্বাচন কমিশন বরাবর লিখিত অভিযোগ দেবে বলে জানিয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে এস এম ফরহাদ। 

সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি শিবিরের সভাপতি এস এম ফরহাদ বলেন, ‘যিনি ক্রাইম করেছেন তাকে শিবির নেতা বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ আমরা এই ঘটনার পরপরই প্রশাসনকে কল করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। এই রকম নারীর বিরুদ্ধে স্লেশ-সেমিং এবং নারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বাজে ভাষায় যে কালচারি উঠে উঠেছে সেটার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ, লড়াই। এই লড়াইটা সমন্বিতভাবে হওয়ার দরকার ছিল।’

তিনি আরও বলেন, ‘মাগরিবের পর থেকে সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিবিরের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। সেটির বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান ক্লিয়ার করার জন্য প্রক্টর স্যার বরাবর একটি অভিযোগপত্র দেবো।’

ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রশিবিরডাকসু নির্বাচন
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
