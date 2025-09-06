X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গণঅধিকারের নিবন্ধন বাতিলের দাবি জাপার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৫৪আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৫৪
গণঅধিকারের নিবন্ধন বাতিলের দাবি জাপার

রাজধানীর কাকরাইলে শুক্রবার রাতে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ে ভাঙচুর, আগুন দেওয়ার ঘটনায় গণঅধিকার পরিষদকে দায়ী করে দলটির নিবন্ধন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন জাপা মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।

শুক্রবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান। তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের আইনের আওতায় আনারও দাবি জানান।

শামীম হায়দার বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের নিবন্ধন বাতিল করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

‘২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি এর মদতদাতাদের গ্রেফতার করা না হয় তাহলে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।’ বলেন পাটোয়ারী।

/এসটিএস/এমএএ/
বিষয়:
গণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
গণঅধিকার পরিষদের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জাতীয় পার্টির মহাসচিবের
‘হাসিনার মতো জাতীয় পার্টিরও বিচার করতে হবে’
জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’ ঘোষণা রাশেদের
সর্বশেষ খবর
রাজধানীর বিজয়নগরে দুজন গুলিবিদ্ধ
রাজধানীর বিজয়নগরে দুজন গুলিবিদ্ধ
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
নেপাল ম্যাচের আগে বাংলাদেশ শিবিরে দুঃসংবাদ
নেপাল ম্যাচের আগে বাংলাদেশ শিবিরে দুঃসংবাদ
রাজধানীতে সিএনজি অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় ২ জন নিহত
রাজধানীতে সিএনজি অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় ২ জন নিহত
সর্বাধিক পঠিত
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media