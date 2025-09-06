গণঅধিকারের নিবন্ধন বাতিলের দাবি জাপার

রাজধানীর কাকরাইলে শুক্রবার রাতে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ে ভাঙচুর, আগুন দেওয়ার ঘটনায় গণঅধিকার পরিষদকে দায়ী করে দলটির নিবন্ধন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন জাপা মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।
শুক্রবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ আহ্বান জানান। তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের আইনের আওতায় আনারও দাবি জানান।
শামীম হায়দার বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের নিবন্ধন বাতিল করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের আইনের আওতায় আনতে হবে।
‘২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি এর মদতদাতাদের গ্রেফতার করা না হয় তাহলে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।’ বলেন পাটোয়ারী।