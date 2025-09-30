X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নূরুল মজিদের হ্যান্ডকাফ পরানো অবস্থায় মৃত্যু, এ কেমন অমানবিকতা: মান্না

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৫আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৫
মাহমুদুর রহমান মান্না (ফাইল ছবি)

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ হুমায়ূনের হাতে হ্যান্ডকাফ অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনাকে ‘এ কেমন অমানবিকতা’ বলে অভিহিত করেছেন তার সহপাঠী রাজনীতিক মাহমুদুর রহমান মান্না।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেন, ‘ফেসবুকে আমি হুমায়ূনের লাশের ছবি দেখলাম। হাতে হ্যান্ডকাফ পরানো। পাশে দাঁড়িয়ে দুজন আনসার গল্প করছে। খুব কষ্ট পেলাম। লাশের হাতে হ্যান্ডকাফ!’

মাহমুদুর রহমান মান্না লিখেন, ‘বগুড়া শহর থেকে শিবগঞ্জ যাচ্ছি। জানলাম প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ হুমায়ূন কারাগারে মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। হুমায়ূন ৬৬-৬৮ তে ঢাকা কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। তখন তার সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো না।’

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘পরবর্তীতে রাজনীতি (আওয়ামী লীগ) করতে এসে তার সাথে সখ্যতা হয়। আমার আর এক সতীর্থ (বগুড়া এবং ঢাকা কলেজে) জি এম সিরাজের মাধ্যমে সেটা আরও ঘনিষ্ট হয়। আমি তাকে ভালো মানুষ বলে জানতাম।’

/এসটিএস/আরআইজে/
বিষয়:
নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনমৃত্যুমাহমুদুর রহমান মান্না
সম্পর্কিত
ফরিদপুরে ডেঙ্গুতে নারীর মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩০
হাতিরঝিলে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত
বরগুনায় ডেঙ্গুতে আরও দুজনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৬
সর্বশেষ খবর
রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু
রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু
অমিতাভের জন্মদিনে বিশেষ অতিথি বাপ-বেটা
অমিতাভের জন্মদিনে বিশেষ অতিথি বাপ-বেটা
ডিসেম্বরে চালু হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: উপদেষ্টা
ডিসেম্বরে চালু হবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: উপদেষ্টা
ভ্যাপসা গরমে স্বস্তির বৃষ্টি
ভ্যাপসা গরমে স্বস্তির বৃষ্টি
সর্বাধিক পঠিত
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media