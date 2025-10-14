এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবিগুলো মেনে নেওয়ার আহ্বান এনসিপির

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবিগুলো দ্রুত মেনে নিতে সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটির অভিযোগ, সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বহীনতার কারণে শিক্ষকরা বারবার ক্লাসরুম ছেড়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন, যা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ক্ষতিকর।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) এনসিপি শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ শান্তের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানিয়েছে দলটি।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে সবাই নিয়মিতভাবে তাদের দাবি উত্থাপন করবে এবং সরকার তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে যৌক্তিক সমাধান করবে। কিন্তু তার পরিবর্তে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওর পুলিশের হামলার ঘটনা নিন্দনীয়। এনসিপি এর তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে।
এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ শান্তর নেতৃত্বে ১২ অক্টোবর একটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। এনসিপি জানিয়েছে, শিক্ষকদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে যাবেন।
এনসিপি মনে করছে, স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস ও শিক্ষকদের অবমূল্যায়নের প্রক্রিয়া বন্ধ করে নতুন ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। ছাত্র–জনতার গণঅভ্যুত্থানের পরও সরকার প্রত্যাশিত শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ নেয়নি।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এনসিপি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারবদ্ধ। আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম নতুন বাংলাদেশের ইশতেহারে ২৪ দফার মধ্যে শিক্ষাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র ও মর্যাদাপূর্ণ বেতন কাঠামো তৈরির অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। আগামী দিনে শিক্ষকদের অধিকার, সম্মানজনক বেতন কাঠামো এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে দলটির কাজ অব্যাহত থাকবে।