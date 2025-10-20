X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
জুলাই সনদ নিয়ে আদালতে না যাওয়ার অঙ্গীকার গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থি: ৪ বাম দল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫১আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫১
ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে চার বাম দল

জুলাই সনদে সই করার পূর্বশর্ত হিসেবে অন্তত সাতটি দাবি তুলেছে চার বাম দল। দাবিগুলোর মধ্যে জুলাই সনদে সইকারী দলগুলো এই বিষয়ে আদালতে কোনও আপত্তি তুলতে পারবে না, বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থি বলে জানিয়েছে।

সোমবার (২০ অক্টোবর) এই দাবি জানিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে সিপিবি, বাসদ, বাসদ (মার্কসবাদী) ও বাংলাদেশ জাসদ। 

দল চারটি কেন জুলাই জাতীয় সনদে সই করেনি সে বিষয়টি স্মারকলিপিতে বর্ণনা করা হয়।

চারটি বামদলের পক্ষে সিপিবি সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন ও বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার ও মনির হায়দার।

স্মারকলিপিতে সাতটি দাবি করেছে চার বাম দল। দাবিগুলো হচ্ছে- ‘আমরা জুলাই সনদ নিয়ে আলোচনাকালেই বারবার বলেছি, যেসব বিষয়ে সবার ঐকমত্য রয়েছে কেবলমাত্র সেসব বিষয়েই সবার সই নেওয়া যেতে পারে। ভিন্ন মতগুলো অতিরিক্ত (এনেক্স) প্রতিবেদন হিসেবে সনদে সংযুক্ত থাকতে পারে; সনদের প্রথম অংশে পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। আমরা বারবার দিলেও সেগুলো সন্নিবেশিত করা হয়নি; শেষ অংশে অঙ্গীকারনামার ১নং দফায় জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন মত থাকলে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার কীভাবে সম্ভব আমাদের কাছে বোধগম্য নয়; অঙ্গীকারনামার ২নং-এ জুলাই সনদ সংবিধানের তফসিলে বা যথোপযুক্ত স্থানে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। আমরাও সর্বসম্মত জুলাই সনদ সংবিধানে যুক্ত করার পক্ষে। কিন্তু নোট অব ডিসেন্টসহ কীভাবে সংবিধানে যুক্ত হবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।’ 

‘অঙ্গীকারনামার ৩নং-এ ‘জুলাই সনদ নিয়ে কেউ আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না’ এটি নাগরিকের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থি; এছাড়াও সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদে ক্রান্তিকালীন বিধানে ৬ষ্ঠ তফসিলে থাকা স্বাধীনতার ঘোষণা ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্ট এবং ৭ম তফসিলে থাকা প্রক্লেমেশন অব ইনডিপেনডেন্টে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে, যা আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি। অথচ জুলাই সনদ সংবিধানের তফসিলে যুক্ত করার কথা বলা হচ্ছে এবং পটভূমিতে অভ্যুত্থান পরবর্তী সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্স নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার কথা পূর্বে পাঠানো খসড়া সনদে উল্লেখ থাকলেও চূড়ান্ত সনদে ১০৬ অনুচ্ছেদের কথা বাদ দেওয়া হয়েছে- ইতিহাসের অসত্য ভাষণ বলে মনে করি।’

স্মারকলিপিতে চার বাম দলের নেতারা উল্লেখ করেন, এই বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি না হওয়ায় আমাদের পক্ষে জুলাই সনদে সই করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে সংবিধানে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এবং ১৫০(২) অনুচ্ছেদের ক্রান্তিকালীন বিধানের তফসিল পরিবর্তনে সম্মতি প্রদান ও আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না এমন বিষয়ে অঙ্গীকার করতে হয়, ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা অনুল্লেখ থাকা এমন কোনও সনদে ভিন্ন মত দিয়ে আমরা সই করতে পারি না।

‘জুলাই সনদে বিধৃত যেসব বিষয়ে আমরা সম্মত হয়েছি সেগুলো বাস্তবায়িত করতে আমরা জাতির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু আমাদের কনসার্নের বিষয়গুলো যুক্ত করে এই সনদ পরিবর্তন না হলে আমরা তাতে সই করতে পারবো না।’

 প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য উল্লেখ করে বাম দলগুলো বলেছে, “আপনি গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ঐকমত্য কমিশনের যাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, ‘সব দল যেসব বিষয়ে একমত হবে শুধু সেগুলোই ঐকমত্য হিসেবে বিবেচিত হবে।’ আমরাও আপনার সঙ্গে একমত পোষণ করেছিলাম এবং ঐকমত্য কমিশনের সব সভায় উপস্থিত থেকে আমাদের মতামত ব্যক্ত করেছি।’

তারা বলেন, ‘কিন্তু জুলাই সনদের যে চূড়ান্ত কপি গত ১৪ অক্টোবর আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, সেখানে দেখলাম সর্বসম্মত বিষয় ছাড়াও নোট অব ডিসেন্ট দেওয়া প্রস্তাবগুলো সনদে যুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দেওয়া নোট অব ডিসেন্টগুলোর কারণও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি।’

স্মারকলিপিতে সই করেন সিপিবির সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা ও বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনজুলাই সনদ
