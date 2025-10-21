বিএনপির সঙ্গে আইআরআই প্রতিনিধি দলের বৈঠক

ঢাকা সফররত ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধি দল বিএনপি’র সঙ্গে বৈঠক করেছে।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের অফিসে এই বৈঠক শুরু হয়।
বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে অংশ নিয়েছেন দলের স্থায়ী কমিটি সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, সালাহউদ্দিন আহমদ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ড. মাহাদী আমিন, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রাশেদুল হক।
আইআরআই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন আইআরআই বোর্ড সদস্য ক্রিস্টোফার ফাসনার এবং সেন্টার ফর এ নিউ আমেরিকান সিকিউরিটির (সিএনএএস) ইন্দো-প্যাসিফিক সিকিউরিটি প্রোগ্রামের সিনিয়র ফেলো লিসা কার্টিস।
প্রতিনিধি দলে আরও ছিলেন, কারিগরি বিশেষজ্ঞ আইআরআই জেসিকা কিগান, আবাসিক প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, আইআরআই স্টিভ সিমা; প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এনডিআই জেমি স্পাইকারম্যান; প্রচারণা ও পরামর্শদাতা আইআরআই জন ফ্লুহার্টি; পরামর্শদাতা আইআরআই ডারিন বিয়েলেকি; প্রোগ্রাম পরামর্শদাতা আইআরআই অমিতাভ ঘোষ; পরামর্শদাতা আইআরআই সাইদা মুশরেফা জাহান।