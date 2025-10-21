প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিদল

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যমুনায় বৈঠকে বসেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে বিএনপির তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টার কিছুক্ষণ আগে প্রতিনিধিদলের একটি গাড়ি প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রবেশ করে।
বিএনপির অন্য দুই সদস্য হলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সালাহ উদ্দিন আহমদ।
যমুনায় প্রবেশের আগে প্রতিনিধিদলের সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আমরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছিলাম। সেই অনুযায়ী উনি আজ ৬টার দিকে সময় দিয়েছেন। আমরা প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।’
তিনি বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচন এবং প্রশাসনের কিছু বিষয়সহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা প্রধান উপদেষ্টা সঙ্গে কথা বলবো।’
সূত্র জানায়, বিএনপির পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টাকে প্রশাসনের কিছু বিষয়ে জানানো হবে। তবে জরুরি প্রসঙ্গ হিসেবে, সরকারের পক্ষে আবারও পাশে থাকার জোরালো অবস্থান ব্যক্ত করবে বিএনপি।
দলীয় সূত্র জানিয়েছে, সরকারের সামনে নানা রকম চ্যালেঞ্জ থাকায় শক্ত হাতে কৌশলে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পরামর্শ দেবে বিএনপি।