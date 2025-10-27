X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
ঢাবি ট্রেজারারের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণে ছাত্রদল সেক্রেটারির নিন্দা

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৭আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৭
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির (ফাইল ছবি)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারারের সঙ্গে কয়েকজন ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নেতার আক্রমণাত্মক ও অশোভন আচরণের নিন্দা জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই নিন্দা জানান।

ফেসবুক পোস্টে নাছির উদ্দীন নাছির বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার মহোদয়ের সঙ্গে কয়েকজন ডাকসু নেতা যেভাবে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে অশোভন আচরণ করেছেন তা খুবই নিন্দনীয়। উক্ত ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে।’

তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘ট্রেজারার মহোদয় জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সক্রিয় সংগঠক ছিলেন। শিক্ষার্থীদের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিগত প্রশাসনের অব্যবস্থাপনার দায় বর্তমান ট্রেজারার মহোদয়ের ওপর চাপিয়ে অযাচিত চাপ সৃষ্টি করা অছাত্রসুলভ ও বিবেকহীন আচরণ।’

নাছির বলেন, ‘ডাকসুর পদবী ব্যবহার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর মবতন্ত্র প্রয়োগ করা অনাকাঙ্ক্ষিত।’ তিনি সংশ্লিষ্ট নেতাদের নিয়মতান্ত্রিক ও সংলাপভিত্তিক উপায়ে দাবি আদায়ের আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও একাডেমিক পরিবেশ নিশ্চিত করাকে অগ্রাধিকার উল্লেখ করে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে ভবঘুরে-উদ্বাস্তু, নেশাগ্রস্ত কিংবা মানসিক ভারসাম্যহীন এবং বীভৎস রোগাক্রান্তদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার তৎপরতা জরুরি। তারা বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি।’

এছাড়া তিনি ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত লাইটিংয়ের ব্যবস্থা ও দোকানপাট পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান জানান। নাছির বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসে যারা স্থায়ী বা অস্থায়ী দোকান পরিচালনা করে আসছেন, তাদের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া উচ্ছেদ করা সঠিক নয়। প্রশাসনের উচিত দ্রুত নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে দোকানগুলোকে একটি কাঠামোর মধ্যে আনা, অন্যথায় নতুন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।’

