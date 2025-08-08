জামায়াত নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টা করছে: হাফিজ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, জামায়াত ইসলামী ‘আজব আজব কথা’ বলছে এবং নির্বাচন বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে ‘অগ্নিসেনা সোশ্যাল ফাউন্ডেশন ও আমাদের নতুন বাংলাদেশ কর্তৃক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে আয়োজিত ‘দ্রুত বিচার সম্পন্ন, মৌলিক সংস্কার ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন।
হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, কিছু কিছু রাজনৈতিক দল ধরেই নিয়েছে, নির্বাচনে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। জামায়াত ইসলামী আজব আজব কথা বলে। নির্বাচনকে বিলম্বিত করার কোনও কারণ নেই। তারা নতুন নতুন থিওরি দিচ্ছে, যা জনগণ বিচার করবে। গণতন্ত্রে তারা তাদের মত প্রকাশ করতে পারে।
তিনি বলেন, যেকোনও সংগ্রামের পর কৃতিত্ব দাবি করার লোকের অভাব হয় না। একটি রাজনৈতিক দল আমাদের মিত্র ছিল অনেকদিন। কিন্তু নির্বাচনের আগে তাদের কিছু কথা শুনে আমরা অবাক হয়েছি। দলটি বলেছে, একাত্তরে জাতি নাকি পথভ্রষ্ট ছিল। তবে একাত্তরে পুরো জাতি অংশ নিয়েছিল। এটা কোনও রাজনৈতিক দলের ছিল না।
এসময় হাফিজ অভিযোগ করেন, উপদেষ্টা পরিষদের কেউ কেউ গদি ছাড়তে চাননি। কেউ কেউ পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতে চেয়েছেন।
শেখ হাসিনার সমালোচনা করে তিনি বলেন, নির্বাচনের নামে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করেনি। গণতন্ত্রকে তারা ছুড়ে ফেলে দিয়ে একদলীয় শাসন কায়েম করেছে।
বিএনপির সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে তিনি বলেন, আমরা বিএনপি থেকে সংস্কার প্রস্তাবের বেশিরভাগে রাজি। দু-একটিতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছি। একটি রাজনৈতিক দল পিআর পদ্ধতি চায়। যে পদ্ধতি সহজ, যেটা সবাই বুঝতে পারে সেভাবেই নির্বাচন হতে হবে।
তিনি বলেন, জনগণ যাকে যোগ্য মনে করবেন, বিপদে আপদে নিজের আশ্রয় মনে করবেন তাকে ভোট দেবেন।
দেশ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে উল্লেখ করে হাফিজ বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমাদের হীনম্মন্যতার কোনও কারণ নেই। জনগণ কখনও ভুল করে না।
এবারের নির্বাচন হবে হাসিনার শাসন চিরতরে দূরে ঠেলে দেওয়ার সুযোগ মন্তব্য করে তিনি বলেন ,আমরা আশা করবো, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায় প্রতিফলিত হবে। বর্তমান সরকারের কাছে আমরা আশা করেছিলাম— পুলিশে সংস্কার হবে। কিন্তু হয়নি। এই বাহিনী নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।
নির্বাচনের আগে দেশের গণ্ডগোলের আশঙ্কা প্রকাশ করে হাফিজ বলেন, ভারতে থেকে শেখ হাসিনা নির্বাচন বানচালে নানা পরিকল্পনা করছে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার প্রতিহত করতে হবে।
অগ্নিসেনা সোশ্যাল ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান তালুকদার জহিরুল হক তুহিনের সভাপতিত্বে এবং দানিসুর রহমান লিমন ও মাহিবা হক হিয়ার সঞ্চালনায় এসময় আরও বক্তব্য রাখেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর প্রমুখ।