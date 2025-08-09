X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

তারেক রহমানই ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী: মির্জা ফখরুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫১আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১৪
অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখছেন তারেক রহমান

তারেক রহমানই বাংলাদেশের ‘ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী’ বলে জানান দিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

শনিবার (৮ আগস্ট) দুপুরে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) এর কাউন্সিল অধিবেশনে লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হওয়া তারেক রহমানকে ‘ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী’ হিসেবে সম্বোধন করে দেশের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিএনপি মহাসচিব।

তিনি বলেন, ‘আজ আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহোদয় শুধু নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা, ভবিষ্যৎ কান্ডারি, ভবিষ্যতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজ এখানে বসে আছেন। আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমাদের এই নেতা আমাদের ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী, তার দৃষ্টিতে এটা আনতে চাই। তার স্ত্রীও (জুবাইদা রহমান) একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক। আপনাদের এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন…এই বিষয়টার দিকে তিনি অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেবেন। কারণ ১৮ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যসেবা, এটা বড় বিশাল একটা দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।’

এই সময় তুমুল করতালি দিয়ে চিকিৎসকরা তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানাতে থাকেন। কাকরাইলের উইলন্স লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে বিএনপির চিকিৎসক সংগঠন ‘ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-ড্যাব’ এর জাতীয় কাউন্সিল-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।

প্রসঙ্গ ওধুষনীতি

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘ওষুধ নীতি, বিশেষ করে যারা ওষুধ তৈরি করেন ম্যানুফ্যাকচারারস, তারা দুদিন আগে আমার কাছে এসছিলেন। দেয়ার ইন সিরিয়াস ক্রাইসিস। বর্তমান সরকারের যিনি সহকারী উপদেষ্টা আছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের, তিনি এমন কতগুলো ব্যবস্থা বা আইন করে দিচ্ছেন যাতে ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্ষম হয়েছে। এই বিষয়গুলো আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের ইন্ডাস্ট্রি পৃথিবীর সঙ্গে কম্পিট করছিল, বাইরে এক্সপোর্ট করছিল, এখন তারা বলছে আমাদের ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিতে হবে, অর্থাৎ এই সরকারের নীতিগুলো এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেব যে ৩১ দফা দিয়েছেন… এই জাতির সবচাইতে প্রয়োজনীয়… ম্যাগনাকাটা বলি আমরা এটাকে। সেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা তিনি (তারেক রহমান) উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহার করেছেন।’

একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার কথা বলতে গিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে। আমরা দেখতে চাই, একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, বাংলাদেশে শুধুমাত্র মানুষের ভোটের অধিকার নয়, বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার, অন্নের অধিকার সব কিছু নিশ্চিত করতে হবে।’

নির্যাতিত চিকিৎসকদের অবদান

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন চলার সময় আমাদের অনেক চিকিৎসককে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে, চিকিৎসা দিতে আহতদের এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, জাতি আপনাদের সম্মান জানাচ্ছে, আপনারা যারা ওই সময় ঝুঁকি নিয়ে আহতদের চিকিৎসা করেছেন, সেটা জাতি কোনোদিন ভুলবে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘আরেকটি অনুরোধ রাখতে চাই এই সরকারের কাছে, যারা আহত আছেন তাদের চিকিৎসার সব ব্যবস্থা যেন এই সরকার গ্রহণ করে। এটা আমাদের একটা অত্যন্ত বড় একটা চাওয়া।’

ড্যাবের কাউন্সিলের সফলতাও কামনা করেন বিএনপি মহাসচিব।

কাউন্সিল অধিবেশনের পর নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য বেলা ১টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। যা চলবে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

এবার ভোটারের সংখ্যা ৩ হাজার ১১৭ জন। নির্বাচনে ‘আজিজ-শাকুর’ ও ‘হারুন-শাকিল’ প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

‘আজিজ-শাকুর’ প্যানেলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন অধ্যাপক একেএম আজিজুল হক, যিনি ২০০৫ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ড্যাবের সভাপতি ছিলেন। এই প্যানেলে মহাসচিব পদে অধ্যাপক আব্দুস শাকুর খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে ডা. সাইফ উদ্দিন নিসার আহমেদ তুষার, কোষাধ্যক্ষ পদে ডা. তৌহিদ উল ইসলাম এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে ডা. আবু মো. আহসান ফিরোজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

অন্যদিকে ‘হারুন-শাকিল’ প্যানেলের নেতৃত্বে আছেন অধ্যাপক হারুন আল রশীদ, যিনি ২০১৯ সাল ধেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ড্যাবের নেতৃত্বে ছিলেন। এই প্যানেলের মহাসচিব পদে ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে ডা. আবুল কেনান, কোষাধ্যক্ষ পদে ডা. মো. মেহেদী হাসান এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে ডা. একেএম খালেকুজ্জামান দিপু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এই দুই প্যানেল ছাড়াও ডা. ওবায়দুল কবির সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ড্যাবের কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ইসমাইল জবিহউল্লাহর সভাপতিত্বে অধ্যাপক লুৎফুর রহমানের সঞ্চালনায় কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সদস্য চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য বিজন কান্তি সরকার ও সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, ড্যাবের সভাপতি পদে দুই প্রার্থী অধ্যাপক একেএম আজিজুল হক এবং অধ্যাপক হারুন আল রশীদ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে ডিজিটাল স্যুভেনির উপস্থাপন করেন ডা. মোস্তফা আজিজ সুমন।

/এসটিএস/আরআইজে/
বিষয়:
বিএনপিমির্জা ফখরুলতারেক রহমান
সম্পর্কিত
ঢাবি ছাত্রদলের হল কমিটিগুলোতে ‘ছাত্রলীগ’ নেতাকর্মীদের নাম, তদন্তে কমিটি
আ.লীগ ও ভারতের জন্য বাংলাদেশে দাঙ্গা প্রয়োজন: গয়েশ্বর
বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে তারেক রহমানের মতবিনিময়
সর্বশেষ খবর
জাপার নতুন অংশের চেয়ারম্যান আনিসুল, মহাসচিব হাওলাদার
জাপার নতুন অংশের চেয়ারম্যান আনিসুল, মহাসচিব হাওলাদার
অপূর্বর অভিযোগ সাইবার ক্রাইম ইউনিটে
অপূর্বর অভিযোগ সাইবার ক্রাইম ইউনিটে
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের নীরব সমর্থন
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের নীরব সমর্থন
নৈতিক ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন চুন্নু, অংশ নিলেন মঞ্জু
নৈতিক ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন চুন্নু, অংশ নিলেন মঞ্জু
সর্বাধিক পঠিত
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media