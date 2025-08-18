X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন কমিটি করেছে বিএনপি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৪আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৪
বিএনপি

আগামী ১ সেপ্টেম্বর দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে ‘জাতীয় উদযাপনে কমিটি’ গঠন করেছে বিএনপি।

সোমবার (১৮ আগস্ট) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়।

কমিটির সদস্য সচিব হচ্ছেন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সদস্যরা হলেন— যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, আবদুস সালাম আজাদ, সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, সাংগঠনিক সম্পাদক সায়েদুল আলম বাবলু, মাহবুবে রহমান শামীম, শাহীদ শওকত, অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, আসাদুল হাবিব দুলু, জিকে গউস, অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া, শরিফুল আলম, শামা ওবায়েদ।

আগামী ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর রমনা গ্রিনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন।

 

বিএনপিরুহুল কবির রিজভী
সাজেকে শৃঙ্খলা ফেরাতে ৭২ রিসোর্টকে লাইসেন্স দিলো জেলা পরিষদ
টিসিবির ১৬০ বস্তা চাল উদ্ধার
রাজধানীতে ফুটপাত থেকে ২ জনের লাশ উদ্ধার
ট্রাম্প-জেলেনস্কি বৈঠকের আগে মোদি–পুতিন ফোনালাপ
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
সিলেটের নতুন ডিসি সারোয়ার আলম
চট্টগ্রাম নগরীর সড়কে প্রাণ হারালেন ৫ জন
বোরো মৌসুমে ধান-চাল সংগ্রহে রেকর্ড
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
