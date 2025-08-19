‘জুলাই সনদ সংবিধানের ওপরে প্রাধান্য পেলে খারাপ নজির তৈরি হবে’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সংবিধানের মধ্যে থেকে সমঝোতা দলিল (জুলাই সনদ) কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সেই চিন্তা করতে হবে। সমঝোতা দলিল সংবিধানের ওপরে প্রাধান্য পেলে তা খারাপ নজির তৈরি হবে। পাশাপাশি আপিল বিভাগের ওপর এই আইন ন্যস্ত করা যায় কিনা, এমন প্রশ্নও তুলেন সালাহউদ্দিন।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
সালাহ উদ্দিন উল্লেখ করেন, জুলাই সনদে যেসব অনৈক্য থাকবে— সবাই বসে বৈধ আইনগত প্রক্রিয়া বের করা যাবে। আমরা জুলাই সনদ ইতিবাচক হিসেবেই দেখছি, তবে এমন কিছু করা যাবে না, যাতে সামনে খারাপ নজির তৈরি হয়।
জুলাই সনদের খসড়ায় কিছু কিছু বিষয় অসম বলে দাবি করেন সালাহ উদ্দিন। তার ভাষ্য, যেসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো ঐকমত্য হয়েছে, তা কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে— সেটি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যতই ঐকমত্য হই সবকিছু তো জাতীয় সংসদে বাস্তবায়ন হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে।
তিনি বলেন, বর্তমান সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান সরকার গঠিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের শপথ গ্রহণের সময় তো সাংবিধানিক কোনও শূন্যতা তৈরি হয়নি। যদি সংবিধানে এখনই ভায়োলেশন না হয়, তাহলে এটা অপ্রাসঙ্গিক।
তিনি জানান, নোট অব ডিসেন্ট শুধু বিএনপি নয়, অনেক রাজনৈতিক দলও দিয়েছে।
তিনি বলেন, মাঠে বক্তৃতায় অনেকেই অনেক কথা বলছেন, বিএনপি আশা করছে— ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। প্রধান উপদেষ্টা যেহেতু ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের কথা বলেছেন, তাই ভোট নিয়ে কোনও শঙ্কা দেখছে না বিএনপি।