জুলাই সনদ নিয়ে গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণফোরামের সঙ্গে বিএনপির আলোচনা

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবিত জুলাই সনদ নিয়ে যুগপত আন্দোলনের শরিক গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণফোরামের সঙ্গে নিবিড় আলোচনা করেছে বিএনপি।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে বিকাল থেকে কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয় এই আলোচনা। উভয় পক্ষের পৃথক-পৃথক আলোচনা শেষে অনানুষ্ঠানিক আলাপও করেছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা।
বৈঠকে অংশ নেওয়া একাধিক রাজনীতিক বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, বিএনপির সঙ্গে প্রস্তাবের কয়েকটি বিষয়ে দ্বিমত থাকলেও অধিকাংশ বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণফোরামের। আগামী এক-দুই দিনের মধ্যে দলগুলো পৃথকভাবে কমিশনের কাছে সংশোধনী প্রস্তাবও দেবে।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবের অধিকাংশ বিষয়ে বিএনপির সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ ও গণফোরামের নেতারা। কিছু বিষয়ে আইনি ভিত্তি দেওয়ার কথা থাকলেও বিএনপির পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে এগুলোকে সংসদে বৈধতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।
এসব বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির নেতা সালাহ উদ্দিন আহমেদ, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, গণতন্ত্র মঞ্চের সাইফুল হক, জোনায়েদ সাকি, গণফোরামের সুব্রত চৌধুরী, মিজানুর রহমান প্রমুখ কথা বলেন।
জুলাই সনদ নিয়ে পর্যালোচনাভিত্তিক আলোচনার পর অনানুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনসহ রাজনৈতিক গল্পও জমে ওঠে বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে।