তিন মাসের জন্য ফজলুর রহমানের পদ স্থগিত করলো বিএনপি

তিন মাসের জন্য বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের পদ স্থগিত করেছে বিএনপি। বিএনপির একটি সূত্র এ সংক্রান্ত চিঠিটি প্রকাশ করেছে।
এ বিষয়ে অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমি বিষয়টি শুনিনি এখনও। আগে চিঠি আসুক, তারপর আমি বলবো।’
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) ফজলুর রহমানকে দেওয়া পদ স্থগিতের চিঠিতে বলা হয়, ‘গত ২৪ আগস্ট ২০২৫ (সূত্র নং-বিএনপি/সাধারণ/৭৭/১৪৭/২০২৫) স্মারকে আপনার (ফজলুর রহমান) নামে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। আপনি কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব না দিয়ে সময় বর্ধিত করার জন্য আবেদন করেন। আপনার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে (সোমবার ২৫ আগস্ট, সূত্র নম্বর-বিএনপি/সাধারণ/৭৭/১৪৮/২০২৫ স্মারকে) কারণ দর্শানোর নোটিশের লিখিত জবাব প্রদানের জন্য পুনরায় ২৪ ঘণ্টার সময় বর্ধিত করা হয়। আপনি মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) কারণ দর্শানোর নোটিশের যে জবাব দিয়েছেন, তা সন্তোষজনক নয়।’
‘তথাপি বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে আপনার অবদান বিবেচনা করে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে আপনার দলীয় প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ তিন মাসের জন্য নির্দেশক্রমে স্থগিত করা হলো।’
চিঠিতে আরও বলা হয়, ‘এখন থেকে আপনি টকশো বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলার সময় দেশের মর্যাদা ও দলের নীতিমালা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় এবং দেশের জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না লাগে, সে বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকবেন।’
এর আগে দলের কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দেন অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান।
‘অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান’ নামে নিজস্ব প্যাডে চার পৃষ্ঠার এই জবাবে দলের তরফ থেকে যা জানতে চাওয়া হয়েছে, তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বরাবর জবাবটি লেখা হয়েছে।
দলের কেন্দ্রীয় দফতর জানিয়েছে—তারা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের পাঠানো কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবের একটি খাম পেয়েছেন।
লিখিত জবাবে ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘আমার প্রিয় দল বিএনপির ক্ষতি হয়, এমন কোনও কথা বা কাজ আমি করিনি এবং করবোও না। জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে বিচার বিবেচনার প্রতি আমার সর্বোচ্চ আস্থা আছে। আমি আশা করি, সুবিচার পাবো এবং দলের বৃহত্তর স্বার্থে যেকোনও সিদ্ধান্তের প্রতি সর্বদা অনুগত থাকবো।’