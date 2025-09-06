নুরকে দেখতে ঢামেকে মির্জা আব্বাস

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এসেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি হাসপাতালে পৌঁছান। এ সময় নুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন মির্জা আব্বাস।
জানা গেছে, বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস হাসপাতালে গিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তাদের থেকে তিনি নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং তার চিকিৎসার খুঁটিনাটি সম্পর্কে উপস্থিত চিকিৎসকদের কাছ থেকেও জানতে চান তিনি।
এরপর নুরের সঙ্গে কথা বলেন মির্জা আব্বাস। এসময় তিনি বলেন, ‘নুর খুব সাহসী তরুণ নেতা। তার ওপর নৃশংস হামলা হয়েছে কিন্তু আমরা আশা করি তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। দেশের মানুষ তার পাশে আছে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে তিনি আবার আগের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়াবেন।’