জামায়াতের ‘পিআর’ ক্যাম্পেইনকে ‘রাজনৈতিক ধূর্ততা’ বললেন নাহিদ ইসলাম 

জামায়াতে ইসলামীর ‘তথাকথিত আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) প্রচারণা’ একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক ধূর্ততা ছাড়া আর কিছুই ছিল না বলে মনে করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। রবিবার (১৯ অক্টোবর) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা উল্লেখ করেন।
নাহিদ ইসলাম বলেন, পিআর প্রচারণা ইচ্ছাকৃতভাবে ঐকমত্য কমিশনের সংস্কার প্রক্রিয়াকে লাইনচ্যুত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং জনগণের অভ্যুত্থানের আলোকে রাষ্ট্র ও সংবিধানের পুনর্গঠনের আসল প্রশ্ন থেকে জাতীয় সংলাপকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য নকশা করা হয়েছিল।
এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ভোটের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ওপর ভিত্তি করে একটি উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার মূল সংস্কার দাবিটি সাংবিধানিক সুরক্ষা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল। আমরা এ ধরনের মৌলিক সংস্কার ঘিরে একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম এবং বৃহত্তরভিত্তিক জাতীয় ঐকমত্যের মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জামায়াত এবং তার মিত্ররা এই এজেন্ডা হাইজ্যাক করে, এটিকে একটি টেকনিক্যাল পিআর ইস্যুতে নামিয়ে এনেছে এবং তাদের সংকীর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট স্বার্থের জন্য দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাদের উদ্দেশ্য কখনোই সংস্কার ছিল না, এটি ম্যানিপুলেশন ছিল।
তিনি উল্লেখ করেন, জামায়াতে ইসলামী জুলাই অভ্যুত্থানের আগে বা পরে কখনও সংস্কার আলোচনায় অংশ নেয়নি। তারা কোনও বাস্তব প্রস্তাব দেয়নি, কোনও সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়নি। ঐকমত্য কমিশনের মধ্যে সংস্কারের জন্য তাদের আকস্মিক অনুমোদন একটি দৃঢ় বিশ্বাসের কাজ ছিল না বরং একটি কৌশলগত অনুপ্রবেশ, সংস্কারবাদের ছদ্মবেশে একটি রাজনৈতিক নাশকতা।
নাহিদ ইসলাম আরও উল্লেখ করেন, এখন বাংলাদেশের মানুষ এই ধূর্ততাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে। তারা সত্যের প্রতি জাগ্রত হয়েছে এবং মিথ্যা সংস্কারবাদী বা কারসাজি অভিনেতাদের দ্বারা আর প্রতারিত হবে না। সর্বশক্তিমান বা সার্বভৌম লোকেরা আর কখনও অসৎ, সুবিধাবাদী এবং নৈতিকভাবে দেউলিয়া শক্তিকে তাদের ওপর আর শাসন করতে দেবে না।