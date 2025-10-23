বিএনপির কার্যালয়ের বিল্লাল হোসেন ফয়সলের একমাসের কার্যক্রম স্থগিত

বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গত ১৯ অক্টোবর সাংবাদিক জাহিদুল ইসলামকে মারধরের ঘটনায় কার্যালয়ের আইটি সেকশনের সদস্য বিল্লাল হোসেন ফয়সলের সব কার্যক্রম একমাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।
গত ১৯ অক্টোবর চেয়ারপারসনের গুলশানের কার্যালয়ের ভেতরে সাংবাদিক জাহিদকে মারধর করেন বিল্লাল হোসেন ফয়সল। এই ঘটনায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বিল্লাল হোসেনকে একমাসের জন্য সব কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, এক মাসের মধ্যে বিল্লাল হোসেন ফয়সল বিএনপির কোনও কার্যালয়ে কর্মরত থাকবেন না।