বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সাংবাদিকের ওপর হামলা

বিএনপির কার্যালয়ের বিল্লাল হোসেন ফয়সলের একমাসের কার্যক্রম স্থগিত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৯আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৪২
বিএনপির গুলশান কার্যালয় (ফাইল ছবি)

বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গত ১৯ অক্টোবর সাংবাদিক জাহিদুল ইসলামকে মারধরের ঘটনায় কার্যালয়ের আইটি সেকশনের সদস্য বিল্লাল হোসেন ফয়সলের সব কার্যক্রম একমাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। 

গত ১৯ অক্টোবর চেয়ারপারসনের গুলশানের কার্যালয়ের ভেতরে সাংবাদিক জাহিদকে মারধর করেন বিল্লাল হোসেন ফয়সল। এই ঘটনায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বিল্লাল হোসেনকে একমাসের জন্য সব কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, এক মাসের মধ্যে বিল্লাল হোসেন ফয়সল বিএনপির কোনও কার্যালয়ে কর্মরত থাকবেন না।

বিএনপিরুহুল কবির রিজভীসাংবাদিক
এক বছরে রেকর্ড, ৩৬ পোশাক কারখানা পেল আন্তর্জাতিক সবুজ সনদ
ইসলামি ডিজিটাল ব্যাংক করতে চায় আকিজ রিসোর্স
যুক্তরাজ্যে বেতন বৈষম্য কমলেও পিছিয়ে বাংলাদেশিরা
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আমার শিক্ষক
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
মাছের আঁশ আনছে ডলার, আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
 
 
