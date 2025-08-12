স্বাধীনতার এত বছর পরও দিল্লি-পিন্ডির স্লোগান রাজনৈতিক হীনম্মন্যতা: ডা. তাহের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, স্বাধীনতার এত বছর পরও দিল্লি-পিন্ডির স্লোগান দিতে হচ্ছে। এটি এক ধরনের রাজনৈতিক হীনম্মন্যতা। আমাদের নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণেই এমনটি হচ্ছে। এটি ঝেরে ফেলতে না পারলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকালে রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির জাতীয় যুব সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো এ সম্মেলনের আয়োজন করে সংগঠনটি।
ডা. তাহের বলেন, আমাদের অনেকে বিদেশি শক্তির সাহায্যে ক্ষমতায় আসতে চান। অথচ জুলাইয়ে আমরা বুঝিয়েছি— আমরা জীবন দিতে জানি। পরাজয় জানি না। এ চেতনা লালন করে আমাদের ভবিষ্যতের রাজনীতি বিনির্মাণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যুবকদের ভূমিকা রাখতে হবে।
এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
জাতীয় যুবশক্তির সদস্য সচিব ডা. জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করছেন আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম।