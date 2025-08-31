X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
প্রধান উপদেষ্টার আমন্ত্রণে যমুনায় জামায়াতের প্রতিনিধিদল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২৪আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৬
বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে জামায়াতের প্রতিনিধি দল যমুনায় পৌঁছায়

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মাদ ইউনূসের আমন্ত্রণে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহেরের নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের প্রতিনিধি দল যমুনায় গিয়েছে। রবিবার (৩১ আগস্ট) বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে তারা যমুনায় পৌঁছায়। বিকাল সাড়ে ৪টায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তারা সাক্ষাৎ করবেন।

প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন– জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ও ড. হামিদুর রহমান আযাদ।

জামায়াতের সঙ্গে বৈঠকের পর সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও সন্ধ্যা ৭টায় বিএনপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা।

জানা গেছে, এনসিপির প্রতিনিধিদলে থাকবেন মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ড. তাসনিম জারা এবং সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ।

এছাড়াও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সন্ধ্যা ৭টায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করবেন।

