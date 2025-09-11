বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে জুলাই সনদ চায় জামায়াত

বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন চায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটির নেতা ও আইনজীবী শিশির মোহাম্মদ মনির এ দাবি জানান। অন্যদিকে দলটির নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেন, জুলাই সনদের ভিত্তিতেই হতে হবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সংলাপের মধ্যাহ্নে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন দলটির নেতারা।
ডা. তাহের বলেন, জুলাই সনদ কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখনও চলমান। আশা করি একটি যৌক্তিক সমাধান বের হবে।
অপরদিকে অ্যাডভোকেট শিশির মোহাম্মদ মনির বলেন, আমরা মনে করি জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে গত বছরের ৫ আগস্ট। তাই একটি বিশেষ সাংবিধানিক আদেশ জারি করে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে এর বাস্তবায়নের তারিখ দেখাতে হবে ৫ আগস্ট থেকে।
ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ।