সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৮আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫১
জামায়াত আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ব্যবসায়ীরা

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে বাংলাদেশের শিল্প মালিকদের এক প্রতিনিধিদল। রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ডা. শফিকুর রহমানের বসুন্ধরার বাসায় এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায় জামায়াত।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী, বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, বিকেএমইএ’র সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি ফজলে শামীম এহসান, বিজিএমইএ’র পরিচালক সাইফুল্লাহ মানছুর, বিজিএমইএ’র ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেলের চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক ভুঁইয়া, জনসংযোগ ও প্রচার কমিটি চেয়ারম্যান মাসুদ কবির।

এ সময় জামায়াতের শিল্প-বাণিজ্য শাখার সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল ডা. আনোয়ারুল আজিম ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. খালিদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাতে বাংলাদেশের শিল্প বাণিজ্যের সম্ভাবনা, নতুন বিনিয়োগ ও তার পরিবেশ, সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে শ্রম আইন ২০২৫ নিয়ে আলোচনা হয়।

শিল্প মালিকরা দেশের শিল্প কারখানায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।

জবাবে জামায়াত আমির দেশের শিল্প রক্ষা ও অর্থনীতিকে সচল রাখতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। শারীরিক খোঁজ-খবর নিতে সাক্ষাৎ করতে আসায় শিল্প মালিকদের ধন্যবাদ জানান ডা. শফিকুর রহমান।

বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীব্যাবসায়ী
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
