রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সুইস রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জামায়াত আমিরের খোলামেলা আলোচনা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৯আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৯
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত  রেতো রেংগলি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত  রেতো রেংগলি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তারা দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন।

রবিবার (৫ অক্টোবর) সকাল ৯টায় রাজধানীর বসুন্ধরায় আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ ও প্রাতরাশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের শুরুতেই শফিকুর রহমানের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং তার সুস্থতা কামনা করেন রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগলি। তারা বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ডের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বিশেষ করে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কূটনৈতিক বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। ভবিষ্যতে উভয় দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা আরও জোরদার হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তারা।

আলোচনাকালে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ছিলেন– সুইস দূতাবাসের কাউন্সিলর, হেড অব পলিটিক্যাল, ইকোনমিক ও কমিউনিকেশন অ্যাফেয়ার্স আলবের্তো জিওভানেত্তি এবং সিনিয়র পলিটিক্যাল, ইকোনমিক এবং প্রেস অফিসার খালেদ চৌধুরী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন এবং আমিরের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান।

বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীজামায়াত আমির
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media