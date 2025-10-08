X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাই সনদের আলোকে নির্বাচনের দাবি জামায়াতের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০১আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০১
জুলাই সনদের আলোকে নির্বাচনের দাবি জামায়াতের

গণভোটের মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদকে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করে তার আলোকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জোর দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের এক বৈঠকে এই দাবি জানানো হয়।

জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমীরগণ, সেক্রেটারি জেনারেল এবং সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলগণসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

বৈঠকে দেশের বর্তমান সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জনগণের প্রত্যাশা এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে উদ্ভূত প্রেক্ষাপট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও জুলাই জাতীয় সনদকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বৈঠকে আরও বলা হয়, ‘দেশের জনগণ একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রত্যাশা করে। তাই আমরা সব রাজনৈতিক দলের জন্য সমান সুযোগ ও স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি জানাচ্ছি।’

/এএইচএস/এম/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীনির্বাচন
সম্পর্কিত
সংসদে নারীদের জন্য ৩০০ আসনের প্রস্তাব
এ অবস্থায় নির্বাচন হলে দেশে গুন্ডাতন্ত্রের উত্থান হবে, চাঁদাবাজি আরও বাড়বে: চরমোনাই পীর
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
সর্বশেষ খবর
হবিগঞ্জে অভিযানে গিয়ে হামলায় ৫ পুলিশ সদস্য আহত
হবিগঞ্জে অভিযানে গিয়ে হামলায় ৫ পুলিশ সদস্য আহত
দেশের ৪০টি মিডিয়াতে প্রভাব খাটাচ্ছে বিএনপি, নতুন চ্যানেলেও তাদের লোক আছে: সারজিস
দেশের ৪০টি মিডিয়াতে প্রভাব খাটাচ্ছে বিএনপি, নতুন চ্যানেলেও তাদের লোক আছে: সারজিস
ঢাকায় জুয়েলারি দোকান থেকে ১২৫ ভরি স্বর্ণ চুরি
ঢাকায় জুয়েলারি দোকান থেকে ১২৫ ভরি স্বর্ণ চুরি
দুবাইয়ে সিরিয়াকে হারালো বাংলাদেশের মেয়েরা
দুবাইয়ে সিরিয়াকে হারালো বাংলাদেশের মেয়েরা
সর্বাধিক পঠিত
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
কারাগারে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মচারী ইমরান
বন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধনবন্ধ হলো শেখ হাসিনার নির্বাচন করার পথ
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
চাকরি বাঁচলো সহকারী কর কমিশনার আমিনুলের
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
‘যতদিন দরকার শেখ হাসিনাকে রাখবে ভারত’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media