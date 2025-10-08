X
বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির বিষয়ে নভেম্বরে গণভোট চায় জামায়াত: ডা. তাহের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫২আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৩
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তির বিষয়ে নভেম্বর গণভোট দিতে হবে। এর মাধ্যমেই ফেব্রুয়ারিতে হবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

বুধবার (৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকের বিরতিতে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি। 

ডা. তাহের বলেন, নভেম্বরের ১৮-১৯ তারিখে গণভোট হতে পারে। আর ডিসেম্বরের শুরুতেই সংসদ নির্বাচনের তফশিল। আমরা মনে করি এটি হবে সবচেয়ে কম ঝুঁকির ভোট। অতীতে ১৯ দিন ও এক মাসের মধ্যেই গণভোট হয়েছে। এক খরচেই হবে জাতীয় নির্বাচন। শুধু ব্যালটের পরিবর্তন হবে। আশা করি এর মাধ্যমে জনগণ একটি গ্রহণযোগ্য ভোট পাবে। যা হবে উৎসবমুখর। তাই এ বিষয়েই বিএনপিকে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করতে হবে। 

তিনি বলেন, একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট হলে উচ্চ কক্ষ নিয়ে একমত হওয়া নিশ্চিত হওয়া কঠিন হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কিনা, ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পদ্ধতি নিয়ে এক ধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

জামায়াতের এই নেতা বলেন, যেসব বিষয়ে একমত হয়েছে সেগুলোতে গণভোট হবে। নোট অব ডিসেন্টের বিষয়ে জনগণের রায় পেলে করা যাবে। এ বিষয়ে ইশতেহারে তুলে ধরবে দলগুলো। এক তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে সে বিষয়গুলো সংশোধন করতে পারবে। এ বিষয়ে কমিশন কী করবে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন।

ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট শিশির মোহাম্মদ মনির।

/এমকে/এমকেএইচ/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীনির্বাচনজাতীয় ঐকমত্য কমিশন
সম্পর্কিত
চট্টগ্রাম চেম্বার নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ৫ প্রার্থী
জুলাই সনদের বিষয়ে আজকের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে: রাশেদ খান
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
সর্বশেষ খবর
ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ বাংলাদেশি নিহত, জানালেন স্বজনরা
ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ বাংলাদেশি নিহত, জানালেন স্বজনরা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
খুলনায় বাঁধ ভেঙে ডুবেছে দুই হাজার বিঘার আমন, হাজারো পরিবার পানিবন্দি
খুলনায় বাঁধ ভেঙে ডুবেছে দুই হাজার বিঘার আমন, হাজারো পরিবার পানিবন্দি
মামলার পর এনবিআর সদস্য বেলাল চৌধুরী বদলি
মামলার পর এনবিআর সদস্য বেলাল চৌধুরী বদলি
সর্বাধিক পঠিত
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
রোহিঙ্গা যুবকের বাংলাদেশি এনআইডি, কাজ করেন পরিবেশ অধিদফতরে
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেন চৌধুরীর বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক প্রসঙ্গে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, এবার বেড়েছে রুপার দামও
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, এবার বেড়েছে রুপার দামও
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
স্বর্ণের দাম তিন বছরে দ্বিগুণ, কারণ কি শুধু বিশ্ববাজার?
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
মনোনয়নের রেওয়াজ বদলে দিচ্ছে বিএনপি, সামনে থাকছেন তারেক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media