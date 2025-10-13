X
জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে জামায়াতের অংশগ্রহণ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০২আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০২
৮০তম বার্ষিকীতে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের কাছে জামায়াত আমিরের শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দেন দলের প্রতিনিধিরা

জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকী উপলক্ষে সংস্থার ঢাকার কার্যালয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জামায়াতের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইসের আমন্ত্রণে এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, কূটনীতিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সিভিল সোসাইটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং আমিরে জামায়াতের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৮০তম বার্ষিকীতে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের উদ্দেশে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের শুভেচ্ছা গোয়েন লুইসের কাছে হস্তান্তর করেন এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

এ সময় জাতিসংঘের দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও মানবকল্যাণে সর্বজনীন ভূমিকার জন্য শুভকামনা জানানো হয়।  বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে টেকসই ও শক্তিশালীকরণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে জাতিসংঘের সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরও বেগবান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

 

