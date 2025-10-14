X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচনে ডেনমার্কের কাছে কারিগরি সহযোগিতা চায় জামায়াত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৭আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:৫৭
জামায়াতের আমিরের সঙ্গে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত সাক্ষাৎ

জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে ঢাকাস্থ ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিশ্চিয়ান ব্রিকস মোলার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। 

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল ৯টায় রাজধানী ঢাকার বসুন্ধরায় আমিরে জামায়াতের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ ও প্রাতরাশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন অ্যান্ডার্স বি কার্লসেন। 

বৈঠকটি অত্যন্ত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শুরুতে রাষ্ট্রদূত আমিরের শারীরিক খোঁজখবর নেন এবং তার দ্রুত ও পূর্ণ সুস্থতা কামনা করেন। 

বৈঠকে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়। নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্যভাবে সম্পন্ন হয়, সে লক্ষে ডেনমার্কের সার্বিক সহযোগিতা ও কারিগরি সহায়তা কামনা করা হয়। 

এছাড়া বৈঠকে বাংলাদেশের টেকসই গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়েও গঠনমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 

উভয়পক্ষ ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও ডেনমার্কের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও বেগবান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

জামায়াতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, আমিরের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মাহমুদুল হাসান।

/এসটিএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীডেনমার্করাষ্ট্রদূতজামায়াত আমির
সম্পর্কিত
‘কয়েকজন উপদেষ্টার অপকর্মের প্রমাণ আছে, সংশোধন না হলে নাম প্রকাশ করবো’
জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে জামায়াতের অংশগ্রহণ
উচ্চশিক্ষার গন্তব্য হিসেবে ফ্রান্সকে বেছে নেওয়ার আহ্বান রাষ্ট্রদূতের
সর্বশেষ খবর
সরকার ভোজ্যতেলের দাম বাড়ায়নি: বাণিজ্য উপদেষ্টা
সরকার ভোজ্যতেলের দাম বাড়ায়নি: বাণিজ্য উপদেষ্টা
প্রযোজক পরিচয়ে ফারিণ
প্রযোজক পরিচয়ে ফারিণ
ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি — ট্রাম্পের ভাষায় ‘মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ভোর’
ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি — ট্রাম্পের ভাষায় ‘মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ভোর’
এমরান কবিরের নতুন কাব্যগ্রন্থ ‘বৃষ্টি : মনোমুগ্ধকর খুনি’
এমরান কবিরের নতুন কাব্যগ্রন্থ ‘বৃষ্টি : মনোমুগ্ধকর খুনি’
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
স্বর্ণের দাম আবারও বেড়েছে
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
ফের রেকর্ড ছাড়ালো স্বর্ণ, ইতিহাসে সর্বোচ্চ রুপার দাম
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মোবাইল ও ব্যাংক হিসাবের মধ্যে টাকা পাঠানো আরও সহজ হলো
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
মিরাজদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ, যা বললো বিসিবি
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে ‘সাময়িকভাবে কারাগার’ ঘোষণা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media