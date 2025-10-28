X
মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
১২ কার্তিক ১৪৩২
ইসির সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জামায়াত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৪আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৪
জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামের সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বেলা ১২টা ১০ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের সভা কক্ষে এই বৈঠকে বসেন তারা। 

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। 

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে রয়েছেন চার নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। 

উল্লেখ্য, ইসলামী ব্যাংকসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের লোকদের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ নিয়ে বিএনপির আপত্তির মধ্যে ইসির সঙ্গে বৈঠক করছে জামায়াত।

এদিকে গত ২৬ অক্টোবর এক বিবৃতিতে মিয়া গোলাম গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘গত ২৩ অক্টোবর দেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল বিএনপি নির্বাচন কমিশনের প্রতি ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ও ইবনে সিনা হাসপাতালসহ বিভিন্ন সেবামূলক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্বাচনি দায়িত্ব না দেওয়ার যে আহ্বান জানিয়েছে- তাতে আমি উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমরা মনে করি, এই দাবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অযৌক্তিক ও সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এর পেছনে কোনও যৌক্তিক কারণ নেই।’

 

বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীনির্বাচন কমিশনইসি
