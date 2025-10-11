সমাবেশে হামলা চালিয়ে পুলিশ দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে: জাপা মহাসচিব

জাতীয় পার্টির (জাপা) সমাবেশে হামলা চালিয়ে পুলিশ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি মনে করেন, তার দলের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। তাই একটি মহলের ষড়যন্ত্রে দলীয় কর্মসূচিতে বারবার হামলা করা হচ্ছে।
শনিবার (১১ অক্টোবর) পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর সন্ধ্যায় কাকরাইলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
দলের সমাবেশে বাধা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আবারও নব্য ফ্যাসিবাদের উদ্ভব হয়েছে। এটি রাজনীতি ও গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত।’
শামীম পাটোয়ারী বলেন, ‘আমাদের কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণ। হামলার আশঙ্কার কথা বলে কর্মী সমাবেশে বিনা উসকানিতে হস্তক্ষেপ করেছে পুলিশ। এ সময় সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে বহু নেতাকর্মীর পদদলিত হওয়ার শঙ্কা ছিল। এটি খুবই দুঃখজনক। অথচ জাতীয় পার্টি সব সময় এ সরকারকে সহযোগিতা করে আসছে।’
অতীতের মতো তথাকথিত ওপর মহলের ইন্ধনে এ হামলা হয়েছে, এমন মন্তব্য করে জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলেন, ‘সরকার আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। কিন্তু আজকের এ আচরণে মনে হয় না তারা নির্বাচন করতে চায়। আমরা মনে করি জাতীয় পার্টির সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে। দলের চেয়ারম্যানসহ শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতির মধ্যে এমন হামলা করা হয়েছে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছি।’
তিনি জানান, পুলিশের হামলায় তার দলের ২০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। ৮ জনকে আটক করা হয়েছে। অবিলম্বে তাদের মুক্তি দাবি করেন শামীম পাটোয়ারী।
তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘বর্তমান সরকার এনসিপির সরকার। প্রশাসনেও বিএনপি-জামায়াতের আধিপত্য। এই প্রশাসন দিয়ে নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত হবে বলে মনে হয় না।’
তিনি হামলার জন্য নেতাকর্মীদের কাছে ক্ষমা চাইতে পুলিশের প্রতি আহ্বান জানান।
এর আগে কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয় দলটির নেতাকর্মীদের।