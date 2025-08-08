X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাবিতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা হলগুলোতে কমিটি দিলো ছাত্রদল

ঢাবি প্রতিনিধি 
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:১০আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:৩২
ছাত্রদলের লোগো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোতে ২০২৪ সালের ১৭ জুলাইয়ের পর থেকে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। তবে নতুন করে আহ্বায়ক কমিটি দিয়ে হলগুলোতে ছাত্র রাজনীতি শুরু করলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ঢাবি শাখা।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৮টি হল শাখার আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন করেছেন ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন।

জানা যায়, ৫১ সদস্য বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল শাখার আহ্বায়ক মো. জাহিদুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রিজভী আলম এবং সদস্য সচিব জোবায়ের হোসেন। 

৪৩ সদস্য বিশিষ্ট কবি জসীমউদদীন হল শাখার আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিম, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুল ওহেদ এবং সদস্য সচিব মেহেদী হাসান।

৪৭ সদস্য বিশিষ্ট মাস্টারদা’ সূর্যসেন হল শাখার আহ্বায়ক মনোয়ার হোসেন প্রান্ত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক লিয়ন মোল্যা এবং সদস্য সচিব মো. আবিদুর রহমান মিশু।

৫৪ সদস্য বিশিষ্ট বিজয় একাত্তর হল শাখার আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সুলতান মো. সাদমান সিদ্দিক এবং সদস্য সচিব সাকিব বিশ্বাস।

৫৪ সদস্য বিশিষ্ট শেখ মুজিবুর রহমান হল শাখার আহ্বায়ক সাঈফ আল ইসলাম দীপ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রিনভী মোশাররফ এবং সদস্য সচিব মো. সিহাব হোসেন (শাহেদ)। 

৬১ সদস্য বিশিষ্ট হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল শাখার আহ্বায়ক আবু জার গিফারী ইফাত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. তানভীর আহমেদ জিয়াম এবং সদস্য সচিব মনসুর আহমেদ রাফি। 

৫৬ সদস্য বিশিষ্ট শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল শাখার আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান আসিফ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সামসুল হক আনান এবং সদস্য সচিব শাহরিয়ার লিয়ন।

১৮ সদস্য বিশিষ্ট সলিমুল্লাহ মুসলিম হল শাখার আহ্বায়ক তাওহিদুল ইসলাম (তাইমুন), সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক সাকিব হোসেন এবং সদস্য সচিব সৈয়দ ইয়ানাথ ইসলাম। 

৩৯ সদস্য বিশিষ্ট স্যার এ এফ রহমান হল শাখার আহ্বায়ক ফেরদৌস সিদ্দিক সায়মন, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. মেহেদী হাসান মুন্না এবং সদস্য সচিব মো. মাহদীজ্জামান জ্যোতি।

৩৪ সদস্য বিশিষ্ট জগন্নাথ হল শাখার আহ্বায়ক মধুসূদন কুন্ডু হৃষীকেশ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক নিত্যানন্দ পাল এবং সদস্য সচিব প্রসেনজিৎ বিশ্বাস।

৪৮ সদস্য বিশিষ্ট ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল শাখার আহ্বায়ক মোসাদ্দেক আল হক শান্ত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক রাকিবুল হাসান সৌরভ এবং সদস্য সচিব মো. জুনায়েদ আবরার।

৩৬ সদস্য বিশিষ্ট ফজলুল হক মুসলিম হল শাখার আহ্বায়ক মো. আবিদ হাসনাত, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক বি এম ফাহিম শাহরিয়ার দীপ্ত এবং সদস্য সচিব মো. মেহেদী হাসান রুমী।

২৫ সদস্য বিশিষ্ট অমর একুশে হল শাখার আহ্বায়ক মো. আসাদুল হক আসাদ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. শাহনোমান জিওন এবং সদস্য সচিব আব্দুল হামিদ।

৮ সদস্য বিশিষ্ট রোকেয়া হল শাখার আহ্বায়ক মোছা. শ্রাবণী আক্তার, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক শ্রাবন্তী হাসান বন্যা এবং সদস্য সচিব আনিকা বিনতে আশরাফ।

৫ সদস্য বিশিষ্ট শামসুন নাহার হল শাখার আহ্বায়ক তায়েবা হাসান বিথী, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক নিতু রানী সাহা এবং সদস্য সচিব রাবেয়া খানম জেরিন। 

৪ সদস্য বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল শাখার আহ্বায়ক মালিহা বিনতে খান (অবন্তী) এবং সদস্য সচিব জান্নাতুল ফেরদৌস ইতি।

৩ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল শাখার আহ্বায়ক নওশিন নাহার অথি, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক শারমিন খান এবং সদস্য সচিব জান্নাতুল ফেরদৌস পুতল।

৭ সদস্য বিশিষ্ট কবি সুফিয়া কামাল হল শাখার আহ্বায়ক তাওহিদা সুলতানা, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক জাকিয়া সুলতানা আলো এবং সদস্য সচিব তাসনিয়া জান্নাত চৌধুরী। 

এ নিয়ে মোট ৫৯৩ জন শিক্ষার্থী এই হল কমিটিগুলোতে পদ পেয়েছেন।

/এমকেএইচ/
বিষয়:
বিএনপিঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রদল
সম্পর্কিত
পঞ্চগড়ে ছাত্রদল কর্মী খুন: সড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম
বিএনপির সিনিয়র দুই নেতার সঙ্গে বৈঠকসরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
অন্তর্বর্তী মান-অভিমানে ইউনূস সরকারের এক বছর, প্রত্যাশা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন
সর্বশেষ খবর
গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা
গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু
ইংল্যান্ডে অপরাধমূলক তদন্তে থাকা হায়দারকে নিষিদ্ধ করলো পাকিস্তান
ইংল্যান্ডে অপরাধমূলক তদন্তে থাকা হায়দারকে নিষিদ্ধ করলো পাকিস্তান
অ্যালোভেরা জেল মাথার ত্বকে লাগালে কি নতুন চুল গজায়?
অ্যালোভেরা জেল মাথার ত্বকে লাগালে কি নতুন চুল গজায়?
সর্বাধিক পঠিত
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
কী হচ্ছে জনকণ্ঠে?
কী হচ্ছে জনকণ্ঠে?
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media