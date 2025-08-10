X
রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আমরা চাঁদাবাজি করতে আসিনি: যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩০আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩০
বক্তব্য রাখছেন অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম বলেছেন, কক্সবাজারের ঘটনাসহ প্রতিনিয়তই মিডিয়া ট্রায়ালের শিকার হচ্ছেন এনসিপি নেতারা। তিনি বলেন, আমরা চাঁদাবাজি করতে আসিনি। দেশের জন্য কিছু করতে এসেছি।

এছাড়া সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক নিয়েও এক ধরনের গুজব ছড়ানো হয়েছে। মূলত বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ তরুণ নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারছে না। তাই তাদেরকে নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করার চক্রান্ত করছে।

রবিবার (১০ আগস্ট)  বিকালে রাজধানীর বাংলামোটরে সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব অভিযোগ করেন।

এতে আগামী ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে জাতীয় যুব সম্মেলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করা হয়।

তারিকুল বলেন, ১২ আগস্ট জাতীয় যুবশক্তির যুব সম্মেলনে বাংলাদেশের যুব ইশতেহার ঘোষণা করা হবে। এতে সারা দেশ থেকে নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন।

তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো জাতীয় যুব সম্মেলনে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের বার্তা দেওয়া হবে। আমরা মনে করি, তরুণরা শুধু সমাজের চালিকা শক্তি নয়, তারা জাতি গঠনের কারিগর। তাই তাদেরকে এগিয়ে নিতে আমরা কাজ করছি। কারণ, জুলাই আন্দোলনে তারা জাতির জন্য অনেক ত্যাগ শিকার করেছেন।

তারিকুল জানান, সম্মলনে  দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন।

সেখানে জোর দেওয়া হবে ঐক্যবদ্ধ যুব শপথের। যেখানে জনগণের কথা বলা হবে। আমরা মনে করি, এটি হবে বাংলাদেশের রাজনীতির নতুন মাইলফলক।

আমরা নতুন বন্দোবস্ত বাস্তবায়ন করতে চাই। অনেকে তরুণদের রাজনীতি থেকে পিছিয়ে দিতে চায়। বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে থেকে আমরা কোনও ধরনের সাহায্য পাইনি।

অনেকে ক্ষেত্রে তরুণদের চরিত্র হননের চেষ্টা করা হয়। তরুণদের মাইনাস করার এ অপচেষ্টা অশনিসংকেত। এমনটি হলে জাতিকে খেসারত দিতে হবে।

তিনি বলেন, ৩০ লাখ যুবক বেকার। আমরা চাই, তাদের জন্য কিছু করতে হবে। আমরা চাঁদাবাজি করতে আসিনি। দেশের জন্য কিছু করতে এসেছি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন— যুবশক্তির সদস্য সচিব  ডা. জাহিদুল ইসলাম, মুখ্য  সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেল, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক তুহিন মাহমুদ, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী, মুখ্য সংগঠক (যুব উন্নয়ন) খালেদ মাহমুদ মোস্তফা প্রমুখ।

/এমকে/এপিএইচ/
বিষয়:
জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
নির্বাচনি এলাকা পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনায় এনসিপির ৪ সদস্যের কমিটি
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ আরেক জেলের লাশ উদ্ধার
চট্টগ্রামে ট্রলার ডুবে নিখোঁজ আরেক জেলের লাশ উদ্ধার
তীব্র সমালোচনার মুখে ফাহিম বললেন, ‘সততার সঙ্গে কাজ করছি, কে কী বললো ভাবছি না’
তীব্র সমালোচনার মুখে ফাহিম বললেন, ‘সততার সঙ্গে কাজ করছি, কে কী বললো ভাবছি না’
জাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট ১১ সেপ্টেম্বর
জাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, ভোট ১১ সেপ্টেম্বর
সমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
প্রাইভেটকারের পাশে গলাকাটা লাশ, আদালতে জবানবন্দি যাত্রীরসমাজ থেকে খারাপ লোক সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সেই চালককে গলা কেটে হত্যা
সর্বাধিক পঠিত
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
ইলিশের কেজি ৫০০ টাকা, ক্রেতাদের ভিড়
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
‘জিরো রিটার্ন’ দাখিল বেআইনি, শাস্তি সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
এনসিপির আরও ৪ নেতার পদত্যাগ
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
পূর্ব ইউক্রেনের বিনিময়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পুতিনের
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
গত বছরের ১৪ আগস্টের পর থেকে এক ডলারও বিক্রি হয়নি: গভর্নর
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media