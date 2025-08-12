X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
জাতীয় যুবশক্তির যুব সম্মেলন চলছে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৬আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৮
জাতীয় যুবশক্তির জাতীয় যুব সম্মেলন

রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব উইং জাতীয় যুবশক্তির জাতীয় যুব সম্মেলন চলছে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো এ সম্মেলন করছে সংগঠনটি।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সোয়া ৪টায় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

এনসিপির নেতারা ছাড়াও ইতোমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন— বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানী, আমার বাংলাদেশ পার্টি-এবি পার্টির সদস্য সচিব ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ ও জামায়াত নেতা ড. হেলাল উদ্দিনসহ বিভিন্ন দলের নেতারা।

এনসিপির নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখবেন সদস্য সচিব আখতার হোসেন, মূখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. তাসনীম জারা, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ।

সম্মেলন শেষে ‘যুব ইশতেহার’ ঘোষণার কথা রয়েছে।

 

/এমকে/এপিএইচ/
বিষয়:
সম্মেলনজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
