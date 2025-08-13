X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
জুলাই সনদের আলোকে নির্বাচন হতে হবে: ইসলামী আন্দোলন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২
সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও দলের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, যেহেতু একটা জুলাই বিপ্লব হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছে যে প্রত্যাশার আলোকে, সেই প্রত্যাশার আলোকে এখানে জুলাই সনদ হবে। সনদের আইনি ভিত্তি হবে। সেই সনদের আলোকে নির্বাচন হতে হবে। এটা আমাদের প্রধান দাবি।

এসময় তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদ চূড়ান্ত হওয়ার আগে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে প্রধান উপদেষ্টা জাতীয় মতকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল আসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সাক্ষাৎ শেষে এসব কথা বলেন তিনি।

গাজী আতাউর রহমান বলেন,  আমরা বলেছি, এই নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তন করে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যবস্থায় আগামী জাতীয় নির্বাচনে হতে হবে। যাতে জনগণের শতভাগ ভোটের মূল্যায়িত হয় এবং নির্বাচন সুষ্ঠ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ হয়। এটা ছিল আমাদের মৌলিক দাবি।

আতাউর রহমান বলেন, সর্বশেষ আমরা বলেছি, আপনি (সিইসি) যদি মনে করেন, সুষ্ঠু নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে পারবেন, তাহলে আপনি নির্বাচন দেন। আর যদি আপনি মনে করেন, সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে পারবেন না, তাহলে আপনি ঝুঁকি নেবেন না।

 

 

/এএজে/এপিএইচ/
বিষয়:
নির্বাচননির্বাচন কমিশনসিইসিইসলামী আন্দোলন
