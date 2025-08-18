প্রবাসীদের অনলাইন ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত শুরুর দাবি এনসিপির

প্রবাসীদের অনলাইন ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া দ্রুত শুরুর দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী বাংলাদেশিকে নিবন্ধনের আওতায় আনার কথা থাকলেও এ নিয়ে কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে দলটি। এতে পুরো প্রক্রিয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন নেতারা।
রবিবার (১৭ আগস্ট) ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এনসিপির ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তারা।
লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের কো-অর্ডিনেটর (অপারেশন্স) তারিক আদনান মুন। এছাড়াও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কেন্দ্রীয় সদস্য ও ইউরোপ প্রতিনিধি ওমর ঢালী এবং ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স জার্মানির আহ্বায়ক সাখাওয়াত হোসাইন তুরাগ।
সংবাদ সম্মেলনে পোস্টাল ব্যালটে ভোট আয়োজনের মূল চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরা হয়।
আগামী ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম উন্মুক্ত করার পর পর্যাপ্ত কারিগরি সক্ষমতা নিশ্চিত, ই-কেওয়াইসি, ফেসিয়াল রিকগনিশন ও বিদেশি ফোন নম্বর ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপ, প্রতিটি ভোটারের জন্য তিনটি খাম (ফেরত খাম, গোপন খাম ও ভোটার নির্দেশিকা সংবলিত খাম) সরবরাহ এবং পোস্টাল ব্যালট বাতিল হওয়ার হার কমানোর জন্য প্রতীক বরাদ্দ মূল ভোটগ্রহণের কমপক্ষে ৪০ দিন আগে সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়াও প্রার্থীদের তালিকা দ্রুত অনলাইনে প্রকাশেরও তাগিদ দেওয়া হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে এনসিপির ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স ফ্রান্স শাখার প্রস্তুতি কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন চৌধুরী মোহাম্মাদ ইফতেশাম, মনোয়ার হোসাইন, ফরমান উল্লাহ, মু. শাহপরান আহম্মেদ শাকিল ও ইশতিয়াক আকিব।