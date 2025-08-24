X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
এনসিপিতে পুনর্বহাল সারোয়ার তুষার, শোকজ নোটিশ প্রত্যাহার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৬আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ০৯:৪৬
সারোয়ার তুষার (ছবি: সংগৃহীত)

দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষারের ওপর দেওয়া শোকজ নোটিশ প্রত্যাহার করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। এতে দুই মাস পর তিনি আবারও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেলেন। শনিবার (২৩ আগস্ট) রাতে দলটির যুগ্ম সদস্যসচিব (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের স্বাক্ষর করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে উল্লেখ করা হয়  গত ১৭ জুন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বরাবর নৈতিক স্খলনজনিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। তিনি আহ্বায়ক, সদস্যসচিব, রাজনৈতিক পর্ষদ ও এনসিপি শৃঙ্খলা কমিটি বরাবর ওই নোটিশের লিখিত জবাব দিয়েছেন। জবাব বিশ্লেষণ করে একান্ত ব্যক্তিগত যোগাযোগের এই ঘটনাটি নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে এনসিপি গভীর পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফাঁস হওয়া ফোনালাপের ভিত্তিতে নোটিশের নির্দেশ অনুযায়ী সারোয়ার তুষার দুই মাস সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকেন। সাংগঠনিক নির্দেশ মোতাবেক দেশব্যাপী জুলাই পদযাত্রা, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে এনসিপিকে প্রতিনিধিত্ব করা, মিডিয়ায় দলের অবস্থান তুলে ধরা, নরসিংদীতে দলের পদযাত্রায় অনুপস্থিত থাকাসহ সব ধরনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে তিনি বিরত থাকেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় সার্বিক ঘটনা, লিখিত জবাব ও আলামত বিশ্লেষণ সাপেক্ষে দুই মাস সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার পর সারোয়ার তুষারকে আবারও সাংগঠনিক সব কর্মকাণ্ডে পুনর্বহালের মাধ্যমে কারণ দর্শানোর নোটিশটি প্রত্যাহার করা হলো।

জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
