বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য চরম অপমানজনক: জাসদ

বাংলাদেশ-পাকিস্তান কূটনীতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করণে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তান সরকার ও সামরিক বাহিনী দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার দায় স্বীকার করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক ও নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার বিপরীতে বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশের ‘দিল পরিষ্কার’ করার বক্তব্য দান ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং বাংলাদেশের জন্য চরম অপমানজনক বলে জানিয়েছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ)।
রবিবার (২৪ আগস্ট) জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এক বিবৃতিতে এসব কথা জানিয়েছে।
জাসদ পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ‘দিল পরিষ্কার’ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং ঘৃণাভরে এ বক্তব্য প্রত্যাখান করেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে পাকিস্তানের উচিত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যার সব দায় স্বীকার করে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া।
এতে বলা হয়, বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ ঘিরে পাকিস্তানের তৎপরতা ও কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান এমন একটি ভাব প্রকাশ করছে যে, তারা সাবেক পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার করে ফেলেছে।
জাসদের বিবৃতিতে বাংলাদেশকে ঘিরে পাকিস্তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য ও অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণকে সজাগ থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
পাকিস্তান বাংলাদেশকে তাদের সহজাত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র বানাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তানের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, পাকিস্তানকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত করেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং গৌরবের সঙ্গে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।