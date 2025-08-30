বিজয়নগরে সড়কে অবস্থান নিয়ে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ, তীব্র যানজট

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে রাজধানীর বিজয়নগরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করছেন নেতাকর্মীরা। প্রধান সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিয়ে সমাবেশ করায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে করে কাকরাইল থেকে পল্টন ও পল্টন থেকে কাকরাইল পর্যন্ত উভয় পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এর বিস্তৃতি উত্তরে শান্তিনগর ও দক্ষিণ গুলিস্তান গিয়ে ঠেকেছে। এতে করে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী ও পথচারীরা।
শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকাল ৩টায় সমাবেশ শুরুর কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই মিছিল নিয়ে সেখানে জড়ো হন নেতাকর্মীরা। এ সময় তারা জাতীয় পার্টি ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
সমাবেশে উপস্থিত রয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ কেন্দ্রীয় নেতারা। অন্যান্য দলের নেতারাও এতে বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে।