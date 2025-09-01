X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
নুরের ওপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাইলেন নাহিদ ইসলাম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:১২আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:১২
ঢামেকে নুরুল হককে দেখতে এনসিপির নেতারা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। 

রবিবার (৩১ আগস্ট) চীন সফর শেষে রাত ১১টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেখতে গিয়ে এ দাবি জানান তিনি।

তিনি নুরের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন ও সুস্থতা কামনা করেন। বলেন, এমন ন্যাক্কারজনক হামলা মেনে নেওয়া যায় না।

হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করে নাহিদ সরাসরি ঢামেক হাসপাতালে যান। 

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, যুগ্ম সদস্য সচিব মশিউর রহমান, জয়নাল আবেদীন শিশির ও সংগঠক নাহিদ উদ্দিন তারেক প্রমুখ।

নুরুল হক নুরঢামেক হাসপাতালগণঅধিকার পরিষদনাহিদ ইসলামসারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঐক্য পরিষদের
শেয়ার বাজারে গিয়ে ধরা খেলো ৩১ ব্যাংক
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় চায় এক্সিম ব্যাংক
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
