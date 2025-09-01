X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নুরের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি: গণঅধিকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৪আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৪
নুরুল হক নুর (ফাইল ছবি)

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তার নাক ও চোয়ালের ভাঙা হাড় পুরোপুরি সেরে উঠতে সময় লাগবে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সোমবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে নুরুল হক নুরকে আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়।

আবু হানিফ বলেন, ২০১৮ সালের পর থেকে অনেক বার হামলার শিকার হয়েছেন নুর। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের সময় পর্যাপ্ত চিকিৎসা পাননি। গত দুদিন আগে পুলিশ সেনাবাহিনীর হামলায় মারাত্মক আহত হন।

তিনি বলেন, দল ও পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি, সরকার যেন উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

/এসটিএস/আরকে/
বিষয়:
নুরুল হক নুরগণঅধিকার পরিষদ
সম্পর্কিত
নুরকে দেখতে ঢামেকে নৌ উপদেষ্টা
নুরকে আইসিইউ থেকে কেবিনে নেওয়া হয়েছে
নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় নুরকে বিদেশে চিকিৎসার দাবি রাশেদ খাঁনের
সর্বশেষ খবর
আফগানিস্তানে ভূমিকম্প: আহত পুরুষদের তুলনায় নারীদের চিকিৎসায় দেরি হওয়ার আশঙ্কা
আফগানিস্তানে ভূমিকম্প: আহত পুরুষদের তুলনায় নারীদের চিকিৎসায় দেরি হওয়ার আশঙ্কা
বাঁকখালী নদীতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু
বাঁকখালী নদীতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ডাকসু নির্বাচন স্থগিত
ডাকসু নির্বাচন স্থগিত
সর্বাধিক পঠিত
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসনে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি ও পদায়ন আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media