X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ছাত্রদলের ‘উগ্র স্লোগানের’ প্রতিবাদে মিছিল করবে ছাত্রশিবির

 বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৫আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৫
ছাত্রদলের ‘উগ্র স্লোগানের’ প্রতিবাদে মিছিল করবে ছাত্রশিবির

ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ‘উগ্র স্লোগান’ দেওয়ার অভিযোগ এনে প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সংগঠনটির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আজিজুর রহমান আজাদের সই করা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বুধবার বিকাল ৪টায় রাজধানীর শাপলা চত্বর থেকে বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেট পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। মিছিল ও সমাবেশ তারা ছাত্রদলের উগ্র ও বিভাজনমূলক আচরণের প্রতিবাদ জানানো হবে।

আজিজুর রহমান আজাদ বলেন, ‘অন্য সংগঠনকে হত্যাযোগ্য হিসেবে প্রকাশ করা রাজনৈতিক সহাবস্থার জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে। তাই এ ধরনের উগ্র স্লোগানের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা প্রয়োজন।’

তিনি জানান, এ কর্মসূচি হবে শান্তিপূর্ণ এবং তাদের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সহাবস্থার জন্য হুমকিদায়ক ভাষার প্রতিবাদ করা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেলে জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা বাতিলে হাইকোর্টে রিট করেন এক নারী শিক্ষার্থী। পরে ওই শিক্ষার্থীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আলী হুসেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে ঢাবি ছাত্রদল। ওই মিছিল থেকে ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে উগ্র স্লোগান দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ছাত্রশিবিরের।

এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ডাক দিয়েছে ছাত্রশিবির। তবে এ ঘটনায় সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সবাইকে দায়িত্বশীল থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে সংগঠটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে।

 

/এমকে/এম
বিষয়:
ছাত্রদলছাত্রশিবির
সম্পর্কিত
রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ও প্রক্টরদের পদত্যাগ দাবি
সর্বশেষ খবর
সন্ত্রাসী সুমন শেখের টর্চার সেলে পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার ৩
সন্ত্রাসী সুমন শেখের টর্চার সেলে পুলিশের অভিযান, গ্রেফতার ৩
বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে সড়ক ছাড়লেন শ্রমিকরা, কুড়িলে যান চলাচল স্বাভাবিক
বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে সড়ক ছাড়লেন শ্রমিকরা, কুড়িলে যান চলাচল স্বাভাবিক
সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেন শেখ হাসিনা: ট্রাইব্যুনালে ৩ সাক্ষীর অভিযোগ
সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেন শেখ হাসিনা: ট্রাইব্যুনালে ৩ সাক্ষীর অভিযোগ
অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধান বাতিল হচ্ছে: ইসি সানাউল্লাহ
অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিধান বাতিল হচ্ছে: ইসি সানাউল্লাহ
সর্বাধিক পঠিত
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
নুরের ওপর হামলায় জামায়াত জড়িত: ছাত্রদল নেতা আমান
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
প্রেমিক যুগল থেকে আদায় করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ছাত্রদল-স্বেচ্ছাসেবক দলের সংঘর্ষ
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media