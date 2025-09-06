X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
শেখ হাসিনার নির্দেশে ববি হাজ্জাজকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৪আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৪
সংবাদ সন্মেলনে কথা বলছেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গুলশানে দলের চেয়ারম্যান হাজ্জাজের বাসভবনে এ ঘটনা ঘটে।

এনডিএম মহাসচিব মোমিনুল আমিন লিখিত বক্তব্যে বলেন, ‘নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর সহ-সভাপতি মোস্তফা আল নাফিসের নির্দেশে ছাত্রলীগ কর্মী মো. নূর (২৫) ববি হাজ্জাজকে লক্ষ্য করে হামলার পরিকল্পনা নিয়ে তার বাসভবনে প্রবেশ করে। তবে দেহরক্ষীদের সন্দেহজনক আচরণে ধরা পড়ে নূর। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নূর স্বীকার করে, শেখ হাসিনার সরাসরি নির্দেশেই তাকে এ কাজে পাঠানো হয়েছে। হাজ্জাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং প্রাথমিক সাক্ষাতের ছলে বাসায় প্রবেশ করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য।’

দেহরক্ষীরা নূরের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে এ দাবির আংশিক সত্যতা পায় বলে দাবি করেন এনডিএম মহাসচিব। পরে গুলশান থানা পুলিশ তাকে আটক করে। একইসঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে এনডিএম জানতে পারে, বনানীতে অবস্থিত এনডিএম কার্যালয়ে বোমা সদৃশ বস্তু রাখা হয়েছে।

এনডিএম কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি এ ঘটনাকে ‘ঘৃণ্য অপচেষ্টা’ হিসেবে নিন্দা জানিয়েছে। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ‘ববি হাজ্জাজ শুধু জুলাই গণঅভ্যুত্থানের বীর যোদ্ধাই নন, তিনি ছিলেন হাসিনাবিরোধী আন্দোলনের সাহসী কণ্ঠস্বর। এ জন্য তাকে চিরতরে নিস্তব্ধ করতে এ হত্যাচেষ্টার নীলনকশা করা হয়েছে।’

বক্তব্যে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘২০১৩ সালে ববি হাজ্জাজকে র‍্যাব গুম করে পরে জোরপূর্বক লন্ডনে পাঠিয়েছিল হাসিনা সরকার। জুলাই আন্দোলনের সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন পুলিশের গুলিতে। একইসঙ্গে হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিচার দাবিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রথম অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এমনকি তার প্রচেষ্টাতেই হাসিনার ভাগনি টিউলিপ সিদ্দিক দুর্নীতির অভিযোগে মন্ত্রিত্ব হারান।’

এনডিএম মহাসচিব অভিযোগ করেন, ‘সাম্প্রতিক সময়ে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এবং জাগপার সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমানের ওপর হামলার মতো ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্ন নয়। জাতীয় নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আওয়ামী দোসরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।’

তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘ববি হাজ্জাজকে হত্যাচেষ্টা মানে জুলাই আন্দোলনের ওপর আঘাত। আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে নির্মূল না করা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। রাজপথে শক্ত প্রতিবাদ জানাবে এনডিএম।’

শেখ হাসিনাবাংলাদেশ ছাত্রলীগহত্যাচেষ্টা
