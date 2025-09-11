X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ বা গণভোটের প্রস্তাব এবি পার্টির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:২২আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:২৩
এবি পার্টির সংবাদ সম্মেলন

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ বা গণভোটের পক্ষে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টি। দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার যুবায়ের আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, এ সরকারের সময়ে জুলাই সনদ আইনি ভিত্তি না পেলে নির্বাচিত সরকারের সময় পাওয়া নিয়েও সংশয় রয়েছে। তাই আমরা গণভোট, গণপরিষদ বা সংস্কার পরিষদ গঠনের মাধ্যমে এর বৈধতা চেয়েছি।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সনদ বাস্তবায়নে চার প্রস্তাব 

সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে; যদিও এটিরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে; কারণ তা প্রকৃতিগতভাবে অ্যাডভাইজরি; গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হলে জনগণের ইচ্ছা ও মতামতের প্রতিফলন ঘটবে।

এছাড়াও গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমেও এটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

এবি পার্টির আরেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার সানী আবদুল হক বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সংবিধানের মৌলিক কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আনা জরুরি।  এটি গণভোট অথবা সংস্কার হওয়া গণপরিষদের মাধ্যমেই সম্ভব। না হয় সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ হতে পারে।

ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন, এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার সানী আবদুল হক এবং জলবায়ু ও সমুদ্র বিষয়ক সম্পাদক সারোয়ার সাঈদ।

/এমকে/এমকেএইচ/
বিষয়:
রাজধানীএবি পার্টিজুলাই সনদ
সম্পর্কিত
জুরাইনে দেয়ালচাপায় শিক্ষকের মৃত্যু
শেওড়া রেলগেটে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা নারীর মৃত্যু
যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেলো পথশিশুর
সর্বশেষ খবর
লন্ডনে শিক্ষার্থী‌দের জন্য লাখো পাউন্ডের নজীর‌বিহীন উদ্যোগ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিক্ষকের
লন্ডনে শিক্ষার্থী‌দের জন্য লাখো পাউন্ডের নজীর‌বিহীন উদ্যোগ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিক্ষকের
রবিবার থেকে ফরিদপুরে আবারও অবরোধের ঘোষণা, দক্ষিণের পথে ভোগান্তি
রবিবার থেকে ফরিদপুরে আবারও অবরোধের ঘোষণা, দক্ষিণের পথে ভোগান্তি
কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন রিকশাচালক
কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন রিকশাচালক
জুরাইনে দেয়ালচাপায় শিক্ষকের মৃত্যু
জুরাইনে দেয়ালচাপায় শিক্ষকের মৃত্যু
সর্বাধিক পঠিত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
মন্ত্রীদের হেলিকপ্টারের দড়িতে ঝুলে পালানোর ভিডিও ভাইরাল
নেপালে বিক্ষোভমন্ত্রীদের হেলিকপ্টারের দড়িতে ঝুলে পালানোর ভিডিও ভাইরাল
নেপালে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সহিংসতা ও ধ্বংসের নিন্দা
নেপালে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সহিংসতা ও ধ্বংসের নিন্দা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media