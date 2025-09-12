প্রাথমিকে সংগীত ও ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবি

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকারম থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়। মিছিলটি পল্টনের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূণরায় বায়তুল মোকারমে গিয়ে শেষ হয়েছে।
মিছিল থেকে ‘আমার সোনার বাংলায় সংগীত শিক্ষকের ঠাঁই নাই; মুসলমানের বাংলায় সংগীত শিক্ষকের ঠাঁই নাই; বিতর্কিত শিক্ষা নীতি বাতিল করো, করতে হবে’– এমন শ্লোগান দিতে দেখা যায়।
এ সময় বিক্ষোভকারীরা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সংগীত ও ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। তাদের পরিবর্তে ইসলামী ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।