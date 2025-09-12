X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
প্রাথমিকে সংগীত ও ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৬আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৬
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) জুমার নামাজের পর বায়তুল মোকারম থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়। মিছিলটি পল্টনের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূণরায় বায়তুল মোকারমে গিয়ে শেষ হয়েছে।

মিছিল থেকে ‘আমার সোনার বাংলায় সংগীত শিক্ষকের ঠাঁই নাই; মুসলমানের বাংলায় সংগীত শিক্ষকের ঠাঁই নাই; বিতর্কিত শিক্ষা নীতি বাতিল করো, করতে হবে’– এমন শ্লোগান দিতে দেখা যায়। 

এ সময় বিক্ষোভকারীরা বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সংগীত ও ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। তাদের পরিবর্তে ইসলামী ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

খেলাফত আন্দোলনছাত্র রাজনীতি
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
