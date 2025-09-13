‘সরকারকে চাপে রাখতে’ ৮ দলের কর্মসূচি আসছে কাল

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, আইনি স্বীকৃতি আদায়সহ চার দাবিতে যুগপৎ কর্মসূচি দিচ্ছে ধর্মভিত্তিক ও ডানপন্থী আটটি রাজনৈতিক দল। এসব দলের মধ্যে রয়েছে জামায়াত, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), খেলাফত মজলিস, এবি পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (একাংশ)।
দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জুলাই সনদের স্বীকৃতি আদায়ে মূলত বিএনপি ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই এই কর্মসূচিতে যাচ্ছে দলগুলো।
যদিও বিএনপির সূত্রগুলো বলছে, মহান মুক্তিযুদ্ধকে ২৪ অভ্যুত্থানের সমান্তরাল করার কোনও প্রচেষ্টাকে তারা সমর্থন করে না। পাশাপাশি সংবিধানে যুক্ত করার বিষয়ে নির্বাচিত সংসদেই সবকিছু নির্ভর করছে। অন্য কোনও বিকল্পে সম্মত নয় বিএনপি।
গত বৃহস্পতিবার জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের বৈঠকে বিএনপির সংস্কার দলের প্রধান সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে যে প্রস্তাবগুলো এসেছে, সাধারণভাবে সেগুলো অগ্রহণযোগ্য এবং যৌক্তিক নয়। আলোচনার মাধ্যমে একটা জায়গায় যেতে পারলে বিএনপি সবচেয়ে খুশি হবে। কারণ, এই অনিশ্চয়তা বেশি দিন অব্যাহত রাখা যাবে না।’
আলোচনায় জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘নামে মাত্র একটা সংস্কার হলে হবে না। সংস্কারের আইনি ভিত্তি তৈরি অপরিহার্য বিষয়। যার ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন যেন হয় এবং সেটি নিশ্চিতভাবে এই সময়ে যদি করতে হয়, তাহলে এটার আইনি ভিত্তি দিতে হবে।’
বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমমনা ৮ দল কর্তৃক ঘোষিত যুগপৎ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি দল পৃথকভাবে সংবাদ সম্মেলন করে কর্মসূচি ঘোষণা করবে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামীকাল (রবিবার) বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কর্মসূচি ঘোষণা করবে।
চারটি দাবি হচ্ছে, জুলাই সনদের অবিলম্বে বাস্তবায়ন; আওয়ামী লীগের দোসর ও আধিপত্যবাদী ভারতের এ দেশীয় এজেন্ট জাতীয় পার্টির রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ; আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন; আগামী নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি।
একইভাবে বাকি দলগুলোও সংবাদ সম্মেলন করে কর্মসূচি ঘোষণা করবে।