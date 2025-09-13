X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘সরকারকে চাপে রাখতে’ ৮ দলের কর্মসূচি আসছে কাল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৫আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৪৯
‘সরকারকে চাপে রাখতে’ ৮ দলের কর্মসূচি আসছে কাল

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, আইনি স্বীকৃতি আদায়সহ চার দাবিতে যুগপৎ কর্মসূচি দিচ্ছে ধর্মভিত্তিক ও ডানপন্থী আটটি রাজনৈতিক দল। এসব দলের মধ্যে রয়েছে জামায়াত, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), খেলাফত মজলিস, এবি পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, গণঅধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (একাংশ)।

দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জুলাই সনদের স্বীকৃতি আদায়ে মূলত বিএনপি ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই এই কর্মসূচিতে যাচ্ছে দলগুলো।

যদিও বিএনপির সূত্রগুলো বলছে, মহান মুক্তিযুদ্ধকে ২৪ অভ্যুত্থানের সমান্তরাল করার কোনও প্রচেষ্টাকে তারা সমর্থন করে না। পাশাপাশি সংবিধানে যুক্ত করার বিষয়ে নির্বাচিত সংসদেই সবকিছু নির্ভর করছে। অন্য কোনও বিকল্পে সম্মত নয় বিএনপি।

গত বৃহস্পতিবার জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের বৈঠকে বিএনপির সংস্কার দলের প্রধান সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে যে প্রস্তাবগুলো এসেছে, সাধারণভাবে সেগুলো অগ্রহণযোগ্য এবং যৌক্তিক নয়। আলোচনার মাধ্যমে একটা জায়গায় যেতে পারলে বিএনপি সবচেয়ে খুশি হবে। কারণ, এই অনিশ্চয়তা বেশি দিন অব্যাহত রাখা যাবে না।’

আলোচনায় জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘নামে মাত্র একটা সংস্কার হলে হবে না। সংস্কারের আইনি ভিত্তি তৈরি অপরিহার্য বিষয়। যার ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন যেন হয় এবং সেটি নিশ্চিতভাবে এই সময়ে যদি করতে হয়, তাহলে এটার আইনি ভিত্তি দিতে হবে।’

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমমনা ৮ দল কর্তৃক ঘোষিত যুগপৎ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি দল পৃথকভাবে সংবাদ সম্মেলন করে কর্মসূচি ঘোষণা করবে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামীকাল (রবিবার) বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

চারটি দাবি হচ্ছে, জুলাই সনদের অবিলম্বে বাস্তবায়ন; আওয়ামী লীগের দোসর ও আধিপত্যবাদী ভারতের এ দেশীয় এজেন্ট জাতীয় পার্টির রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ; আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন; আগামী নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি।

একইভাবে বাকি দলগুলোও সংবাদ সম্মেলন করে কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

/এসটিএস/এমএইচআর/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামীবিএনপিজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করাই বিএনপির একমাত্র লক্ষ্য: মঈন খান
জামালপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসানআ.লীগের সঙ্গে ছবি আছে এমন কেউ কমিটিতে আসতে পারবে না
জাপানে পৌঁছেছে এনসিপির প্রতিনিধিদল
সর্বশেষ খবর
আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার
আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার
সব কিছু ভুলে ভারত-পাকিস্তানকে শুধু খেলা উপভোগের পরামর্শ ওয়াসিমের
সব কিছু ভুলে ভারত-পাকিস্তানকে শুধু খেলা উপভোগের পরামর্শ ওয়াসিমের
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন
মস্তিষ্কের নিউরনের মতো এআই মডেল উন্মোচন চীনে
মস্তিষ্কের নিউরনের মতো এআই মডেল উন্মোচন চীনে
সর্বাধিক পঠিত
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
হাইকোর্টের বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
বুলবুল ভাই যোগ্য লোক তাই আমার জায়গায় এসেছেন: আশরাফুল
বুলবুল ভাই যোগ্য লোক তাই আমার জায়গায় এসেছেন: আশরাফুল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media