X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতীয় সনদকে অবশ্যই ‘জুলাই সনদ’ নামকরণ করতে হবে: আখতার হোসেন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৫আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন আখতার হোসেন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন বলেছেন, জুলাই শহিদ ও আহতদের স্মৃতিকে সমুন্নত রাখতে জাতীয় সনদকে অবশ্যই ‘জুলাই সনদ’ নামকরণ করতে হবে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে শুরুতেই জুলাই সনদ নামেই আমরা আলোচনা শুরু করেছি। মাঝপথে এসে এর নামকরণ জাতীয় জুলাই সনদ হিসেবে নামকরণের প্রক্রিয়া চলছে। এটি আমরা মানবো না।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমি জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। 

আখতার বলেন, আমরা জুলাই সনদকে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরোতে পরিণত করতে চাই না। এ ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দলের সুদৃঢ় ঐক্য জরুরি। প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনে উৎসব হওয়ার কথা বলেছেন। তবে আমরা মনে করি, সংস্কার বাস্তবায়ন করা ছাড়া মহৌৎসবের নির্বাচন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, কোনোভাবেই যেন ফ্যাসিবাদী কাঠামো বা ফ্যাসিবাদের উত্থান না হয়। জুলাই সনদের সাংবিধানিক বিষয়গুলো যেন টেকসইভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সব রাজনৈতিক দলের আন্তরিকতা প্রয়োজন।

জুলাই সনদের যেসব বিষয় সরকার বাস্তবায়ন করা শুরু করেছে, তা যেন সঠিকভাবে হয়। এ সরকারের সময়েই যেন তা দ্রুত বাস্তবায়ন হয়—আমরা সে দাবি করছি।

এনসিপির এই নেতা বলেন, আমরা এতো দিন পর আশাহত হতে চাই না। আমাদের প্রত্যাশা যেন এটি একটি পরিণতি পায়। এ বিষয়ে প্রয়োজনে কমিশনের সময় আরও বৃদ্ধি করতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে দাবি জানিয়েছি। আশা করি সরকার ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে। 

তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদে যেসব বিষয়ে একমত হওয়া সাংবিধানিক বিষয়গুলো নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারলে বা ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ করার মতো একটি অনিশ্চয়তা রেখে দিলে, টেকসইভাবে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন হবে না। এ ব্যাপারে তিনি সব দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। 

ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন ও সারোয়ার তুষার।

/এমকে/এমকেএইচ/
বিষয়:
প্রধান উপদেষ্টাজাতীয় ঐকমত্য কমিশনজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিআখতার হোসেন
সম্পর্কিত
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
ঐকমত্য কমিশনের সভায় আলাদিনের প্রদীপের গল্প শোনালেন প্রধান উপদেষ্টা
‘উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ থাকবে এমন আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে’
সর্বশেষ খবর
আরও ১৩ রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
আরও ১৩ রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত দুদকের
রাকসু হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪২ জন নির্বাচিত
রাকসু হল সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪২ জন নির্বাচিত
বোল্টের পর সেভিল, দ্রুততম মানবী মেলিসা
বোল্টের পর সেভিল, দ্রুততম মানবী মেলিসা
পরিবারের সঙ্গে সুন্দরবনে ঘুরতে এসে নিখোঁজ পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার
পরিবারের সঙ্গে সুন্দরবনে ঘুরতে এসে নিখোঁজ পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা
রাকসু নির্বাচনে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদল নেতা
ভোলায় মসজিদের খতিবকে হত্যা করেছে নিজের সন্তান: পুলিশ
ভোলায় মসজিদের খতিবকে হত্যা করেছে নিজের সন্তান: পুলিশ
জাকসু নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রীর বাজিমাত
জাকসু নির্বাচনে স্বামী-স্ত্রীর বাজিমাত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
নির্ধারিত সময়ের আগেই নতুন বেতন কাঠামো চূড়ান্ত হবে, প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন চেয়ারম্যান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media