শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
আওয়ামী লীগ বিদেশে বারবার সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে: এনসিপি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৪আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৩
বাংলা ট্রিবিউন

আওয়ামী লীগ বিদেশে বারবার সহিংস কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যম পাঠানো বিবৃতিতে এ অভিযোগ করে বলা হয়, এ ধরনের আচরণ প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য চরম হুমকি।

বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি লন্ডনে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং প্রবাসী চিকিৎসক ড. ফাহিমের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এনসিপি জাপান অ্যালায়েন্সের সদস্যদের ওপরও হামলা চালানো হয়েছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড-ঘৃণা উসকে দেওয়া, ভীতি প্রদর্শন, শারীরিক আক্রমণ ও ভাঙচুর স্পষ্টতই অপরাধমূলক কার্যকলাপ। রাজনৈতিক মতবিরোধ গণতান্ত্রিক অধিকার, কিন্তু সহিংসতা ও ভয়ভীতি প্রদর্শন কখনোই নয়।’

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স এই  হামলার তীব্র জানিয়ে এ ব্যাপারে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

বিষয়:
আওয়ামী লীগজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
